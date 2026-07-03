◇W杯アジア1次予選 日本92―73中国（2026年7月3日 中国）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選5戦目で中国（同ランク26位）と対戦した。完全アウェーの中でジョシュ・ホーキンソン（34＝SR東京）が27得点の活躍。2月に敗れた中国へのリベンジに成功し、最終予選進出を決めた。

完全アウェーの中で勝てば最終予選進出が決まる大事な一戦。齋藤拓実（30＝名古屋D）、西田優大（27＝三河）、馬場雄大（30＝長崎）、渡辺雄太（31＝千葉J）、ホーキンソンの5人が名を連ねた。

第1Qは接戦の中で、クオーター終了間際に途中出場の富永が右ウイング付近からブザービーター3Pシュートを決めて1点リードした。

第2Q開始から8―2のランを決めてリードを広げた。残り4分15秒に渡辺が3点プレーを決めるとチームが勢いに乗った。残り3分22秒には途中出場の比江島慎（35＝宇都宮）が得意の3Pシュートを決めると、残り2分53秒には途中出場の川真田紘也（28＝琉球）がゴール下へカッティング。中国ファンを黙らせるような豪快ダンクを叩き込んで、相手の反則も誘った。前半は50―40と10点リードして折り返した。

2月の中国戦ではわずか9得点に終わった“鬼門”の第3Qは途中出場の佐々木隆成（30＝三遠）が躍動した。残り6分11秒にドライブインからレイアップシュートを決めた。さらに相手の反則も誘って3点プレーが成立。その後も2連続で3Pシュートも沈めた。このクオーター終了間際には9―3のランでリードを15点に広げた。

最終Q開始早々の連続失点を許したが、齋藤の3点プレー、西田の3Pシュートなどでリードを広げた。最後までリードを守り切って2月のリベンジに成功。完全アウェーの中で最終予選への切符を勝ち取った。

▼ジョシュ・ホーキンソン みんな頑張った。きょうの勝利はうれしいけど韓国の試合も頑張りたい。