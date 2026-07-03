離婚か卒婚かを決める前に本音と現実を分けて見る

卒婚は嫌だから離れる別居とは違う

離婚後に安定する奥さんは生活設計を先に見ている

会話が事務連絡だけなら夫婦ではなく同居人になっている

限界を迎えた人は「静かになる」。夫婦関係を壊す決定的な原因は“日常の些細な積み重ね”だった

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別居は感情の逃げ場ではなく「準備の時間」だった。夫婦問題のプロが語る、後悔しない離婚前の絶対ルール

努力しているのに、妻に伝わらない本当の理由

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熟年離婚を切り出された妻の“共通点”！夫の心が離れる「決定打」とは？ #岡野あつこ #夫婦問題 #離婚

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夫婦問題研究家®／公認心理師・岡野あつこが、夫婦関係の悩みや離婚に関するリアルな情報を発信。34年で4万件以上の相談実績を持つプロが、岡野メソッドによる夫婦円満の秘訣や、修復・離婚の判断と対処法をわかりやすく解説します。