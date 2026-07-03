「この人とあと30年は無理」熟年離婚で後悔しないために知っておくべき5つの現実
夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、「【熟年離婚】『この夫とあと30年は無理』50代妻が夫の退職後に気づいた悲惨な現実」を公開した。動画では、子供の独立や夫の退職を機に熟年離婚を考える女性に向け、後悔しないための考え方と準備の重要性を解説している。
岡野氏はまず、熟年離婚を考える女性は突然思い立つのではなく、長年自分の気持ちを後回しにしてきた結果、「この人とあと20年、30年暮らすんだろうか」と現実が迫ってきたときに決断を迫られると指摘する。その上で、後悔しないために整理すべき5つのポイントを紹介した。
1つ目は、会話が事務連絡のみで感情のやり取りがない場合、それは夫婦ではなく「同居人」になっている状態であるという点。2つ目に、離婚後に安定する女性は生活設計を先に見ていると述べ、夫婦の預金や年金、不動産などを把握し、一人暮らしにかかる費用を紙に書き出す重要性を説いた。「なんとかなるわ」と感情だけで家を出ると、後から生活費が足りずに苦しくなると警告している。
3つ目は、最近注目を集める「卒婚」についてである。岡野氏は「卒婚はただの別居ではない」と断言し、お互いを大切に思っているからこそ成り立つ関係であり、経済的・精神的な自立と信頼関係が必要不可欠だと解説した。さらに4つ目のポイントとして、決断前に自分の本音と起こっている現実を分けて考えるよう推奨。最後に、熟年期こそ準備なしで動かず、お金、住まい、人とのつながりを整える必須性を力説した。
動画を通じて岡野氏は、「大切なのは何を選ぶかより、選んだ先をどう生きるか」だと総括。十分な情報と準備を持つことで、夫中心の人生から自分のための人生を取り戻せると結論づけた。
岡野氏はまず、熟年離婚を考える女性は突然思い立つのではなく、長年自分の気持ちを後回しにしてきた結果、「この人とあと20年、30年暮らすんだろうか」と現実が迫ってきたときに決断を迫られると指摘する。その上で、後悔しないために整理すべき5つのポイントを紹介した。
1つ目は、会話が事務連絡のみで感情のやり取りがない場合、それは夫婦ではなく「同居人」になっている状態であるという点。2つ目に、離婚後に安定する女性は生活設計を先に見ていると述べ、夫婦の預金や年金、不動産などを把握し、一人暮らしにかかる費用を紙に書き出す重要性を説いた。「なんとかなるわ」と感情だけで家を出ると、後から生活費が足りずに苦しくなると警告している。
3つ目は、最近注目を集める「卒婚」についてである。岡野氏は「卒婚はただの別居ではない」と断言し、お互いを大切に思っているからこそ成り立つ関係であり、経済的・精神的な自立と信頼関係が必要不可欠だと解説した。さらに4つ目のポイントとして、決断前に自分の本音と起こっている現実を分けて考えるよう推奨。最後に、熟年期こそ準備なしで動かず、お金、住まい、人とのつながりを整える必須性を力説した。
動画を通じて岡野氏は、「大切なのは何を選ぶかより、選んだ先をどう生きるか」だと総括。十分な情報と準備を持つことで、夫中心の人生から自分のための人生を取り戻せると結論づけた。
YouTubeの動画内容
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夫婦問題研究家®／公認心理師・岡野あつこが、夫婦関係の悩みや離婚に関するリアルな情報を発信。34年で4万件以上の相談実績を持つプロが、岡野メソッドによる夫婦円満の秘訣や、修復・離婚の判断と対処法をわかりやすく解説します。