『スパイダーマン』ピーターの成長と哀愁を振り返る アベンジャーズ憧れ少年→世界から忘れ去られ一人ぼっちに
トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たなる物語を描く映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が7月31日に日米同時公開される。前作で、愛する恋人MJ（ゼンデイヤ）や親友ネッド（ジェイコブ・バタロン）らを危険から遠ざけるために、＜世界中の人々から自分の記憶を消す＞というあまりにも切ない決断を下したピーター。以降、自分のことを誰も知らない世界で、一人になってもスパイダーマンとしてニューヨークの街を守り続けている。これまでのシリーズでも、SNSでは「奮闘するピーターを応援したくなる」「トムホピーター推し」「頑張れピーター！」と“トムホ”ピーター応援の声が続出。あらゆる困難に見舞われるたびに、決して諦めない心で乗り越えてきたピーターのこれまでの“成長”と“哀愁”を振り返る。
【写真】若い！ 『スパイダーマン：ホームカミング』（2017）のトム・ホランド
『スパイダーマン：ホームカミング』（2017）でデビューを飾ったトム演じるスパイダーマン。『ホームカミング』では、アイアンマンことトニー・スターク（ロバート・ダウニー・Jr.）にスカウトされ、アベンジャーズへの憧れを募らせる若きピーターの姿が描かれた。はやく一人前のヒーローとして認められたいという焦りから先走ってしまい、トニーからもらったスーツを没収されるなど、若さゆえの苦い挫折を経験。空回り続きのピーターの“哀愁”に世界中が心を寄せた。しかしそれでも勇気と知力を発揮して敵に立ち向かっていったピーター。最終的には大きな一歩を踏み出して敵を倒すことに成功。街を守る“親愛なる隣人”としての覚悟を新たにし、頼もしい“成長”を見せた。
続く『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』（2019）。師トニー・スタークを失い、深い喪失感を抱えるピーターは、ヒーローの重圧から逃れるように普通の高校生活を満喫しようとする。そんななか、新たな脅威を前に頼れるヒーロー・ミステリオ（ジェイク・ギレンホール）と出会い意気投合。しかしそれはピーターを欺く巧妙な罠であり、彼の正体はアイアンマンに代わって世界に君臨しようとするヴィランだった。信じた大人に裏切られ、深く傷ついたピーターの“哀愁”は世界中の心を打った。しかし、それでもトニーの遺志を継ぎ、自分らしいヒーローの姿や“親愛なる隣人”として戦う意味を見出す“成長”を遂げ、MJとも想いが通じ合い恋人に。しかし、ミステリオを倒したのも束の間、ラストでは世界中に正体が暴露されてしまう。幸せの絶頂から一転、あまりにも残酷な運命に世界中が胸を締め付けられた。
そして『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2022）。正体が暴かれたことでMJやネッドの未来さえ奪われそうになり、追い詰められたピーターはドクター・ストレンジ（ベネディクト・カンバーバッチ）に助けを求める。しかしピーターが邪魔をしてしまったことで魔術は失敗し、別の平行世界から続々と宿敵が襲来する事態が発生。その結果、唯一の肉親のメイおばさんを失うという悲劇も起きてしまう。絶望の中、同じ孤独を知る別の世界のピーターたちと出会い共闘、敵を退けることには成功。「大いなる力には大いなる責任が伴う」という言葉の意味を理解したピーターは、世界の混乱を元に戻すため、＜世界中の人々の記憶から自分の記憶を消す＞という究極の犠牲を払う。誰も自分のことを知らない世界で、ひとりスパイダーマンとして飛び立つラストの姿は、深い“哀愁”を漂わせながらも、真のヒーローへの“成長”も感じさせた。
そして今回の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』。これまでの“ホーム”を飛び出して独り立ちしたピーターは、世界から忘れ去られた世界で、一人になってもスパイダーマンとしてニューヨークの街を守り続けていた。そんななか自身のDNAに異変が発生し、命さえも脅かしはじめる。孤独の中で進化する“新能力”とともに、NYを次々に襲う新たな脅威との戦いに身を投じていく。予告編がわずか4日間で10億回再生を突破し、世界的な話題となった本作だが、物語の全貌は未だ多くの謎に包まれている。ピーターに訪れる変化はもちろん、次々に襲い来るヴィランたちの全貌、孤立無援なピーターに訪れる＜見えない敵＞の脅威と試練、そして愛するMJや親友ネッドとの再会の行方――スパイダーマン＜新章＞、シリーズ史上最大のアクション・スペクタクルがこの夏、開幕する。
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、7月31日より全国公開。
『スパイダーマン：ホームカミング』（2017）でデビューを飾ったトム演じるスパイダーマン。『ホームカミング』では、アイアンマンことトニー・スターク（ロバート・ダウニー・Jr.）にスカウトされ、アベンジャーズへの憧れを募らせる若きピーターの姿が描かれた。はやく一人前のヒーローとして認められたいという焦りから先走ってしまい、トニーからもらったスーツを没収されるなど、若さゆえの苦い挫折を経験。空回り続きのピーターの“哀愁”に世界中が心を寄せた。しかしそれでも勇気と知力を発揮して敵に立ち向かっていったピーター。最終的には大きな一歩を踏み出して敵を倒すことに成功。街を守る“親愛なる隣人”としての覚悟を新たにし、頼もしい“成長”を見せた。
続く『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』（2019）。師トニー・スタークを失い、深い喪失感を抱えるピーターは、ヒーローの重圧から逃れるように普通の高校生活を満喫しようとする。そんななか、新たな脅威を前に頼れるヒーロー・ミステリオ（ジェイク・ギレンホール）と出会い意気投合。しかしそれはピーターを欺く巧妙な罠であり、彼の正体はアイアンマンに代わって世界に君臨しようとするヴィランだった。信じた大人に裏切られ、深く傷ついたピーターの“哀愁”は世界中の心を打った。しかし、それでもトニーの遺志を継ぎ、自分らしいヒーローの姿や“親愛なる隣人”として戦う意味を見出す“成長”を遂げ、MJとも想いが通じ合い恋人に。しかし、ミステリオを倒したのも束の間、ラストでは世界中に正体が暴露されてしまう。幸せの絶頂から一転、あまりにも残酷な運命に世界中が胸を締め付けられた。
そして『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2022）。正体が暴かれたことでMJやネッドの未来さえ奪われそうになり、追い詰められたピーターはドクター・ストレンジ（ベネディクト・カンバーバッチ）に助けを求める。しかしピーターが邪魔をしてしまったことで魔術は失敗し、別の平行世界から続々と宿敵が襲来する事態が発生。その結果、唯一の肉親のメイおばさんを失うという悲劇も起きてしまう。絶望の中、同じ孤独を知る別の世界のピーターたちと出会い共闘、敵を退けることには成功。「大いなる力には大いなる責任が伴う」という言葉の意味を理解したピーターは、世界の混乱を元に戻すため、＜世界中の人々の記憶から自分の記憶を消す＞という究極の犠牲を払う。誰も自分のことを知らない世界で、ひとりスパイダーマンとして飛び立つラストの姿は、深い“哀愁”を漂わせながらも、真のヒーローへの“成長”も感じさせた。
そして今回の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』。これまでの“ホーム”を飛び出して独り立ちしたピーターは、世界から忘れ去られた世界で、一人になってもスパイダーマンとしてニューヨークの街を守り続けていた。そんななか自身のDNAに異変が発生し、命さえも脅かしはじめる。孤独の中で進化する“新能力”とともに、NYを次々に襲う新たな脅威との戦いに身を投じていく。予告編がわずか4日間で10億回再生を突破し、世界的な話題となった本作だが、物語の全貌は未だ多くの謎に包まれている。ピーターに訪れる変化はもちろん、次々に襲い来るヴィランたちの全貌、孤立無援なピーターに訪れる＜見えない敵＞の脅威と試練、そして愛するMJや親友ネッドとの再会の行方――スパイダーマン＜新章＞、シリーズ史上最大のアクション・スペクタクルがこの夏、開幕する。
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、7月31日より全国公開。