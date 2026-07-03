板垣李光人、森愁斗のまさかの告白に照れ笑い「え〜！もっと早く言ってよ〜！」
俳優の板垣李光人、森愁斗（BUDDiiS）が3日、都内で行われた映画『口に関するアンケート』初日舞台あいさつに登壇。森が板垣にまさかの告白をする場面があった。
【写真】ロールモデルに板垣李光人の名前を上げた森愁斗
映画にちなんで「口にしたかったけど口にできなかった秘密」をそれぞれフリップで発表するコーナーで、森は「板垣李光人」と回答。その意味について、森は「実は数年前、2021年頃、李光人くんをロールモデルにしていた時期があって」と告白した。続けて「黒髪のアゴ下くらいのボブにしてたり、洋服とかネイルとかメイクとかも参考にしていたのを言いたかった。言えない秘密としてあったので、この場で」と照れながらも明かし、「共演もできて、光栄でございます」と喜びをあふれさせた。
板垣は「そのときくらいに事務所でお会いして、ごあいさつしたのは覚えています」とにっこり。その瞬間の心境について、森が「うわ〜！李光人くんや！みたいな」と明かすと、板垣は「え〜！もっと早く言ってよ〜！ありがとうございます」とにんまり照れ笑いしていた。
『口に関するアンケート』は、『近畿地方のある場所について』で知られる背筋氏の同名小説を実写映画化したホラー作品。心霊スポットとして知られる墓地へ肝試しに向かった大学生グループのうち、翌日1人の女子大生が失踪。残された5人の証言から、あの夜に起きた恐るべき真相が明らかになっていく。
原作は、手のひらサイズの装丁と全60ページという異色の仕様でも話題を集め、「怖すぎて人に薦められない」「感想を何一つ言えない」とSNSを中心に口コミが拡散された話題作。
ほかに、綱啓永、吉川愛、MOMONA（ME:I）、西山智樹（TAGRIGHT）、清水崇監督が登壇。MCは荘口彰久アナウンサーが務めた。
【写真】ロールモデルに板垣李光人の名前を上げた森愁斗
映画にちなんで「口にしたかったけど口にできなかった秘密」をそれぞれフリップで発表するコーナーで、森は「板垣李光人」と回答。その意味について、森は「実は数年前、2021年頃、李光人くんをロールモデルにしていた時期があって」と告白した。続けて「黒髪のアゴ下くらいのボブにしてたり、洋服とかネイルとかメイクとかも参考にしていたのを言いたかった。言えない秘密としてあったので、この場で」と照れながらも明かし、「共演もできて、光栄でございます」と喜びをあふれさせた。
『口に関するアンケート』は、『近畿地方のある場所について』で知られる背筋氏の同名小説を実写映画化したホラー作品。心霊スポットとして知られる墓地へ肝試しに向かった大学生グループのうち、翌日1人の女子大生が失踪。残された5人の証言から、あの夜に起きた恐るべき真相が明らかになっていく。
原作は、手のひらサイズの装丁と全60ページという異色の仕様でも話題を集め、「怖すぎて人に薦められない」「感想を何一つ言えない」とSNSを中心に口コミが拡散された話題作。
ほかに、綱啓永、吉川愛、MOMONA（ME:I）、西山智樹（TAGRIGHT）、清水崇監督が登壇。MCは荘口彰久アナウンサーが務めた。