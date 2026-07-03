仲野太賀の“今”を写す写真展『Once Upon A Time！』開催決定 大河『豊臣兄弟！』の撮影にも密着
俳優・仲野太賀と写真家・阿部裕介による写真展「Once Upon A Time！」が、7月17〜26日、東京・表参道のNEWにて開かれることが発表された。
【写真】『Once Upon A Time！』ビジュアル
本展は、“大河ドラマ『豊臣兄弟！』の記録を残し伝えたい”という仲野の思いから企画され、現在放送中の『豊臣兄弟！』の撮影に密着し、現場の様子を撮り下ろした写真作品の数々が展示される。
撮影は、仲野とは公私共につながりのある阿部裕介が担当。仲野だけでなく、共演する俳優陣の写真も展示される。
阿部の“人”に深く向き合うドキュメンタリー性の高い写真からは、作品の中で生きる役者たちの息づかいを感じることができる。
仲野は「この度、写真展『Once Upon A Time！』を開催する運びになりました。歴史ある大河ドラマの記録を後世に残し、『豊臣兄弟！』の記憶を伝えたい。そんな想いで、写真家の阿部裕介さんには約一年の間、ドラマ撮影に帯同し、撮影していただきました。本編では映りきらなかった登場人物達の横顔を覗いてもらえると、より作品の輪郭が伝わるのではないかと想像しています。素敵な写真ばかりです。是非、会場に足を運んでください！」とメッセージを寄せた。
写真展「Once Upon A Time！」は、7月17〜26日、東京・表参道のNEWにて開催。
【写真】『Once Upon A Time！』ビジュアル
本展は、“大河ドラマ『豊臣兄弟！』の記録を残し伝えたい”という仲野の思いから企画され、現在放送中の『豊臣兄弟！』の撮影に密着し、現場の様子を撮り下ろした写真作品の数々が展示される。
撮影は、仲野とは公私共につながりのある阿部裕介が担当。仲野だけでなく、共演する俳優陣の写真も展示される。
仲野は「この度、写真展『Once Upon A Time！』を開催する運びになりました。歴史ある大河ドラマの記録を後世に残し、『豊臣兄弟！』の記憶を伝えたい。そんな想いで、写真家の阿部裕介さんには約一年の間、ドラマ撮影に帯同し、撮影していただきました。本編では映りきらなかった登場人物達の横顔を覗いてもらえると、より作品の輪郭が伝わるのではないかと想像しています。素敵な写真ばかりです。是非、会場に足を運んでください！」とメッセージを寄せた。
写真展「Once Upon A Time！」は、7月17〜26日、東京・表参道のNEWにて開催。