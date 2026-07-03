『マッシュル』第3期「三魔対争神覚者最終試験編」27年1月放送＆ティザーPV解禁
アニメ『マッシュル‐MASHLE‐』の第3期「三魔対争神覚者最終試験編」が2027年1月に放送されること決定。新キャラクター設定を用いた第3期のティザーPVを解禁された。
【動画】27年1月放送開始！ 『マッシュル‐MASHLE‐』第3期「三魔対争神覚者最終試験編」ティザーPV
本作は、甲本一による“筋肉×魔法”のアブノーマル魔法ファンタジー同名漫画を映像化したテレビアニメ。魔法が当たり前の世界を舞台に、魔法学校でトップの“神覚者”を目指しながら鍛え抜かれたパワーで全ての魔法を粉砕する主人公マッシュら個性豊かなキャラクターたちの友情、戦い、シュールなギャグを描く。
第3期のティザーPVは、イノセント・ゼロの襲撃の後、帰ってきたマッシュたちの日常と神覚者最終試験に挑む様子を盛り込んだ映像となっている。
アニメ『マッシュル‐MASHLE‐』第3期「三魔対争神覚者最終試験編」は、2027年1月放送。
【動画】27年1月放送開始！ 『マッシュル‐MASHLE‐』第3期「三魔対争神覚者最終試験編」ティザーPV
本作は、甲本一による“筋肉×魔法”のアブノーマル魔法ファンタジー同名漫画を映像化したテレビアニメ。魔法が当たり前の世界を舞台に、魔法学校でトップの“神覚者”を目指しながら鍛え抜かれたパワーで全ての魔法を粉砕する主人公マッシュら個性豊かなキャラクターたちの友情、戦い、シュールなギャグを描く。
第3期のティザーPVは、イノセント・ゼロの襲撃の後、帰ってきたマッシュたちの日常と神覚者最終試験に挑む様子を盛り込んだ映像となっている。
アニメ『マッシュル‐MASHLE‐』第3期「三魔対争神覚者最終試験編」は、2027年1月放送。