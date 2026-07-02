影山優佳、W杯でできた“戦友”とおつかれさま会 美女2ショットに反響
日向坂46元メンバーでタレントの影山優佳が1日にInstagramを更新。“戦友”の人気女優との2ショットを披露した。
【写真】影山優佳と井桁弘恵、W杯中継で活躍した美女がおつかれさま会
影山が投稿したのは井桁弘恵との2ショット。複数公開されている写真には、2人がピースサインをしながら並ぶ様子や顔を寄せ合う仲睦まじい姿が収められている。
芸能界ずい一のサッカー通で知られ、現在開催中の「FIFAワールドカップ2026」北中米大会ではDAZNの現地レポーターを務めた影山。一方の井桁は日本テレビ系のワールドカップ中継でスペシャルキャスターを務めていた。
投稿の中で影山は「戦友のいげちゃん」とつづり「少し早めのワールドカップおつかれさま会」と報告。続けて「このお仕事の大変さもよく知ってきているのでそんな中で、サッカーを好きになってくれて伝える活動をしてくださって本当にありがとうございます！！」とコメントしている。
サッカー観戦をしにいく約束もしたという影山と井桁の2ショットに、ファンからは「超可愛い」「だいすきな2人のツーショットたまらん！」「4年後もお願いします！」などの声が集まっている。
引用：「影山優佳」Instagram（@kageyamayuka_official）
【写真】影山優佳と井桁弘恵、W杯中継で活躍した美女がおつかれさま会
影山が投稿したのは井桁弘恵との2ショット。複数公開されている写真には、2人がピースサインをしながら並ぶ様子や顔を寄せ合う仲睦まじい姿が収められている。
芸能界ずい一のサッカー通で知られ、現在開催中の「FIFAワールドカップ2026」北中米大会ではDAZNの現地レポーターを務めた影山。一方の井桁は日本テレビ系のワールドカップ中継でスペシャルキャスターを務めていた。
サッカー観戦をしにいく約束もしたという影山と井桁の2ショットに、ファンからは「超可愛い」「だいすきな2人のツーショットたまらん！」「4年後もお願いします！」などの声が集まっている。
引用：「影山優佳」Instagram（@kageyamayuka_official）