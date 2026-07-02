『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』×「NO MORE映画泥棒」スペシャルコラボ映像解禁
7月24日より公開される映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』＆『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』と、「NO MORE映画泥棒」のスペシャルコラボ映像が、7月3日より全国の劇場で順次上映されることが発表された。
【写真】ヒーローと映画泥棒がまさかの共演
『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）と『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の劇場版で、今夏2本立てで贈る本作が、「NO MORE映画泥棒」とスペシャルコラボすることに。
「NO MORE映画泥棒」は、劇場内での映画の撮影・録音防止の啓発を目的に、日本全国の劇場で映画本編の直前に上映されている「映画盗撮防止法」のキャンペーンCM。昨年には、ディズニー映画『ズートピア2』とコラボレーションを実施。「映画館に行こう！」実行委員会公認の特別バージョンとして正式採用され、ハリウッド映画史上初のコラボとして、カメラ男・パトランプ男のキャラクターアレンジも披露され、大きな話題を呼んだ。
そんな「NO MORE映画泥棒」と映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』＆『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』のスペシャルコラボ映像は、7月3日より「映画館に行こう！」実行委員会の全面協力のもと、全国の映画館にて期間限定で順次上映される（※上映の有無・期間は劇場により異なる）。
ナレーションを、『仮面ライダーゼッツ』で極秘防衛機関「CODE」の司令官であるゼロ役で出演している川平慈英と、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』でナレーション＆劇中に登場するエモルギーの声を担当している声優の川澄綾子が担当。
映像は、「Stop EIGADOROBO.（映画泥棒を止めろ）」という、『仮面ライダーゼッツ』の本編さながらにコードナンバー：ゼロ（CV：川平慈英）の指令から幕を開ける。悪夢の象徴とされるいびつな赤い月の下、仮面ライダーゼッツが荒廃した街を見下ろす背後には、ギャバン・インフィニティが搭乗する「コスモギャバリオン」が大きく映し出される。
両作品の世界観が交差し、Wヒーローの越境による奇跡の共演に期待がふくらむ中、「映画泥棒」でおなじみの逃走する“カメラ男”を、警備員の“パトランプ男”が追跡するコミカルな攻防が展開。
その後、銀河連邦警察のギャバン・インフィニティが駆けつけ、ギャバリオントリガーにエモルギアを装填し、すかさず攻撃！華麗に避けられてしまうが、そこに仮面ライダーゼッツが登場。 隙を見せた“カメラ男”に仮面ライダーの代名詞「ライダーキック」を繰り出す。そして捕えられた“カメラ男”の両手にギャバン・インフィニティが手錠をかけるという、Wヒーローによる見事な共闘で盗撮を取り締まる特別ストーリーとなっている。
「俺たちは悪を許さない」というナレーションと共に、映画館の平和を守るため、作品の垣根を越えて集結したWヒーローの姿が見る者の胸をたかぶらせる、ファン必見の貴重映像だ。
「NO MORE映画泥棒」×「仮面ライダーゼッツ＆超ギャバン」スペシャルコラボ映像は、7月3日より全国の劇場で順次上映（※上映の有無・期間は劇場により異なる）。
【写真】ヒーローと映画泥棒がまさかの共演
『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）と『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の劇場版で、今夏2本立てで贈る本作が、「NO MORE映画泥棒」とスペシャルコラボすることに。
そんな「NO MORE映画泥棒」と映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』＆『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』のスペシャルコラボ映像は、7月3日より「映画館に行こう！」実行委員会の全面協力のもと、全国の映画館にて期間限定で順次上映される（※上映の有無・期間は劇場により異なる）。
ナレーションを、『仮面ライダーゼッツ』で極秘防衛機関「CODE」の司令官であるゼロ役で出演している川平慈英と、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』でナレーション＆劇中に登場するエモルギーの声を担当している声優の川澄綾子が担当。
映像は、「Stop EIGADOROBO.（映画泥棒を止めろ）」という、『仮面ライダーゼッツ』の本編さながらにコードナンバー：ゼロ（CV：川平慈英）の指令から幕を開ける。悪夢の象徴とされるいびつな赤い月の下、仮面ライダーゼッツが荒廃した街を見下ろす背後には、ギャバン・インフィニティが搭乗する「コスモギャバリオン」が大きく映し出される。
両作品の世界観が交差し、Wヒーローの越境による奇跡の共演に期待がふくらむ中、「映画泥棒」でおなじみの逃走する“カメラ男”を、警備員の“パトランプ男”が追跡するコミカルな攻防が展開。
その後、銀河連邦警察のギャバン・インフィニティが駆けつけ、ギャバリオントリガーにエモルギアを装填し、すかさず攻撃！華麗に避けられてしまうが、そこに仮面ライダーゼッツが登場。 隙を見せた“カメラ男”に仮面ライダーの代名詞「ライダーキック」を繰り出す。そして捕えられた“カメラ男”の両手にギャバン・インフィニティが手錠をかけるという、Wヒーローによる見事な共闘で盗撮を取り締まる特別ストーリーとなっている。
「俺たちは悪を許さない」というナレーションと共に、映画館の平和を守るため、作品の垣根を越えて集結したWヒーローの姿が見る者の胸をたかぶらせる、ファン必見の貴重映像だ。
「NO MORE映画泥棒」×「仮面ライダーゼッツ＆超ギャバン」スペシャルコラボ映像は、7月3日より全国の劇場で順次上映（※上映の有無・期間は劇場により異なる）。