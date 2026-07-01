6月29日（日本時間30日）、アメリカ・テキサス州ヒューストンでおこなわれたサッカーW杯北中米大会、日本対ブラジル戦。その現地観戦に訪れていたお笑いタレントの江頭2:50が、29日深夜の『FNN Live News α』（フジテレビ系）の生中継に映り込み、あわや “放送事故” レベルの暴走を見せ、物議を醸している。

「江頭さんは、前回の1次リーグ・スウェーデン戦（日本時間26日）から、自身のYouTube『エガちゃんねる』のスタッフとともに、現地観戦を敢行。金色の全身タイツに日の丸ハチマキを巻いたド派手な姿で、この日の試合を放送したNHKの中継への映り込みを狙っていたようですが、最後までカメラには抜かれなかったようです。

その一方で、試合前に『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（読売テレビ）の生放送の直撃を受けると、『今日のスウェーデン戦、2対0でニッポン勝つぞー！』とサポータを鼓舞した後、カメラマンのカメラを掴んで、自分の股間に何度もカメラを上下させるという “暴挙” を敢行。同日夜の『報道ステーション』（テレビ朝日系）のスポーツコーナーにも映り込んでいました」（スポーツ紙記者）

そして、日本が決勝トーナメント進出を決めたことで、江頭はブラジル戦にも乗り込んだ。

「江頭さんは、試合前、スタジアムの外で会場の熱気を伝える中継をおこなっていた『FNN Live News α』の生放送に映り込むことに成功。『日本対ブラジル、日本3対2で勝つぞ！』とサポーターたちを鼓舞すると、その後のどさくさにまぎれて、リポーターの遠藤玲子アナウンサーに背後から抱きついたのです。

即座に『エガちゃんねる』のプロデューサーが江頭さんを剥がしたところで中継は終わりましたが、X上では江頭さんの行為に賛否が寄せられる事態となっています」（同）

遠藤アナへの抱きつき行為をおこなった江頭に対し、X上では賛否が分かれている。

《エガちゃんはこれが通常運転なんですよ。むしろ生中継で脱いだりしなかった分だけ、昔より時代に合わせてマイルドになってます》

《まあエガちゃんは仕事してるだけやし。裏ではちゃんとアナに謝るような誠実な人ですよ。》

といった擁護の声もある一方、

《絶対やると思ったわ こういうの。恥ずかしいからやめてくれないかな》

《生中継狙ってきたんだろうけど、あーゆう行為やめてほしいよ スタッフに速攻剥がされていた ほんとキモかった！！！！》

など、批判の声も複数あがる事態となった。

そんななか、格上のブラジル相手に奇跡の勝利が期待された日本は、1対0のリードで前半を折り返すも、後半で2点を奪われ、1対2で敗戦。賛否を呼んだ江頭の金色タイツでの現地観戦も見納めか。