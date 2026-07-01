「新劇場版☆ケロロ軍曹」舞台挨拶中止「諸般の事情により」開催1日前の発表・チケットは払い戻し【全文】
【モデルプレス＝2026/07/01】2日に開催予定だった映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の公開記念舞台挨拶が中止となったことがわかった。1日、公式サイトを通じて発表された。
【写真】アニメ「ケロロ軍曹」公式Xが謝罪
公式サイトでは「明日7／2（木）に予定しておりました公開記念舞台挨拶は、諸般の事情により開催を中止させていただく運びとなりました」と発表。チケットについては払い戻し対応をすることを伝え、「登壇者ならびに本舞台挨拶および上映回を楽しみにされていた皆さまには、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。なお、本イベントには福田雄一監督、渡辺久美子（ケロロ軍曹役）、小桜エツコ（タママ二等兵役）、JO1の佐藤景瑚（渋谷の男性役）が登壇予定だった。（modelpress編集部）
『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』7／2（木）公開記念舞台挨拶中止とチケット払い戻しについてのお知らせ
明日7／2（木）に予定しておりました公開記念舞台挨拶は、諸般の事情により開催を中止させていただく運びとなりました。
つきましては当舞台挨拶回のチケットについては、払い戻しをさせていただきます。
登壇者ならびに本舞台挨拶および上映回を楽しみにされていた皆さまには、深くお詫び申し上げます。
■劇場名：TOHOシネマズ 日比谷
■上映日：7月2日（木）
■作品名：『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』公開記念舞台挨拶
■上映開始時刻：18：00の回（上映終了後舞台挨拶）
※払い戻し処理は劇場にて対応いたしますので、お客様ご自身によるお手続きは不要です。
※ご利用された決済手段により、返金や与信枠の復旧、明細へ反映される時期が異なるため、金融機関側の処理の完了までにはお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
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◆「新劇場版☆ケロロ軍曹」舞台挨拶中止発表
公式サイトでは「明日7／2（木）に予定しておりました公開記念舞台挨拶は、諸般の事情により開催を中止させていただく運びとなりました」と発表。チケットについては払い戻し対応をすることを伝え、「登壇者ならびに本舞台挨拶および上映回を楽しみにされていた皆さまには、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。なお、本イベントには福田雄一監督、渡辺久美子（ケロロ軍曹役）、小桜エツコ（タママ二等兵役）、JO1の佐藤景瑚（渋谷の男性役）が登壇予定だった。（modelpress編集部）
◆全文
『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』7／2（木）公開記念舞台挨拶中止とチケット払い戻しについてのお知らせ
明日7／2（木）に予定しておりました公開記念舞台挨拶は、諸般の事情により開催を中止させていただく運びとなりました。
つきましては当舞台挨拶回のチケットについては、払い戻しをさせていただきます。
登壇者ならびに本舞台挨拶および上映回を楽しみにされていた皆さまには、深くお詫び申し上げます。
■劇場名：TOHOシネマズ 日比谷
■上映日：7月2日（木）
■作品名：『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』公開記念舞台挨拶
■上映開始時刻：18：00の回（上映終了後舞台挨拶）
※払い戻し処理は劇場にて対応いたしますので、お客様ご自身によるお手続きは不要です。
※ご利用された決済手段により、返金や与信枠の復旧、明細へ反映される時期が異なるため、金融機関側の処理の完了までにはお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
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