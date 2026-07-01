明日の『風、薫る』“りん”見上愛、手術を控える“山本”本田大輔と彼の妻の約束を知る
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第14週「ウソと誠」（第69回）が7月2日に放送される。
【写真】りん（見上愛）とシマケン（佐野晶哉）が団子屋で再会『風、薫る』第69回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第69回あらすじ
久しぶりに団子屋で再会したりんとシマケン（佐野晶哉）は、近況を語り合い互いに元気をもらう。同じ頃、病院ではひょんなことから直美と小川（甲斐翔真）が中庭でお団子を食べることになる…。
ある日、りんは手術を控える山本（本田大輔）と妻のテイ（伊勢佳世）のある約束を知る。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】りん（見上愛）とシマケン（佐野晶哉）が団子屋で再会『風、薫る』第69回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第69回あらすじ
久しぶりに団子屋で再会したりんとシマケン（佐野晶哉）は、近況を語り合い互いに元気をもらう。同じ頃、病院ではひょんなことから直美と小川（甲斐翔真）が中庭でお団子を食べることになる…。
ある日、りんは手術を控える山本（本田大輔）と妻のテイ（伊勢佳世）のある約束を知る。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。