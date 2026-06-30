タレントの重盛さと美らが、ベッドの上で布団に隠れて繰り広げられた男女の生々しいキスシーンに大絶叫した。

【映像】美男美女の濃厚すぎるベットキス

『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていくABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー番組。今回は7月7日のSeason7の初回放送に先駆けて特別番組が放送され、番組MCのニューヨークの屋敷裕政、峯岸みなみ、“ゆきぽよ”こと木村有希、鈴木福のほか、数原龍友、小宮璃央、レインボー・ジャンボたかお、生田衣梨奈、なえなの、重盛さと美が集結。番組にちなんで“ピンク”と“ブルー”に分かれ、女子回と男子回を開催。同性同士だからこそ、語れる番組の魅力を語った。

女子会スタジオでは、昨年放送のシーズン6のメンバーである美女・フィーナとかつよしが、ダブルベッドの上で白い布団を頭まですっぽりと被るVTRを観賞。布団の中で二人が完全に重なり合い、激しく音を立ててキスを交わす超アップのカットが流れると、スタジオは「キャーーー！！！やばい！これやばすぎる！」「もう終わりじゃん！最終回じゃんこれ！」と大絶叫した。

VTRが明けると、初めて恋愛リアリティーショーを観たという重盛は「事件ですね、もう。親に電話です」とあまりにも濃厚な展開に大きな衝撃を受けていた。