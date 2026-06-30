乃木坂46井上和、大切にしている“グループの言葉”とは？「改めてすごく大切にしなきゃいけない」【トイ・ストーリー５】
【モデルプレス＝2026/06/30】乃木坂46の井上和が6月30日、都内で開催された映画「トイ・ストーリー５」（7月3日公開）ジャパンプレミア舞台挨拶に登壇。時が流れても変わらずに大切にしていることを明かした。
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イベントでは、シリーズを通して描き続けてきたテーマ「時が流れても、変わらない大切なものがある」にちなんだトークセッションを展開。「時が流れても変わらずに大切にしていること」を聞かれた井上は、「私は普段乃木坂46っていうグループで活動させていただいているので、グループの掛け声みたいなのがありまして」と切り出し、「『努力、感謝、笑顔 うちらは乃木坂上り坂46！』という掛け声があるんです」と、グループの掛け声を紹介した。
この言葉について、井上は「やっぱり努力をし続けることだったり、感謝を忘れないこと、あと笑顔で居続けることは改めてすごく大切にしなきゃいけないものだなと思って」と胸の内を吐露。「グループに加入してからもそうですけど、大切にしてるなと思います」と語った。
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。全米では初週末3日間の興行収入がシリーズ史上No.1となるヒットを記録しており、“シリーズ最高の物語”に世界中から絶賛の声が上がっている。
レッドカーペットイベントには、ウッディ役の唐沢寿明、バズ役の所ジョージをはじめ、日下由美、広瀬アリス、佐野勇斗（M!LK）、井上、松井ケムリ（令和ロマン）、竜星涼と本作のキャストが勢揃い。ほかにも、「トイ・ストーリー」ファンである池崎理人（INI／※「崎」は正式には「たつさき」）、高塚大夢(INI／※「高」は正式には「はしごだか」)、板野友美、KAIRYU（MAZZEL）、雅久（aoen）、柏木由紀、ジェラードン、しなこ、多田梨音、時田音々、永尾柚乃、長浜広奈、濱口優、MAKI（＆TEAM）、マヂカルラブリー、南明奈、村重杏奈、若槻千夏ら豪華ゲストが集結した。（modelpress編集部）
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◆井上和、大切にしている言葉明かす
イベントでは、シリーズを通して描き続けてきたテーマ「時が流れても、変わらない大切なものがある」にちなんだトークセッションを展開。「時が流れても変わらずに大切にしていること」を聞かれた井上は、「私は普段乃木坂46っていうグループで活動させていただいているので、グループの掛け声みたいなのがありまして」と切り出し、「『努力、感謝、笑顔 うちらは乃木坂上り坂46！』という掛け声があるんです」と、グループの掛け声を紹介した。
◆「トイ・ストーリー５」ジャパンプレミア
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。全米では初週末3日間の興行収入がシリーズ史上No.1となるヒットを記録しており、“シリーズ最高の物語”に世界中から絶賛の声が上がっている。
レッドカーペットイベントには、ウッディ役の唐沢寿明、バズ役の所ジョージをはじめ、日下由美、広瀬アリス、佐野勇斗（M!LK）、井上、松井ケムリ（令和ロマン）、竜星涼と本作のキャストが勢揃い。ほかにも、「トイ・ストーリー」ファンである池崎理人（INI／※「崎」は正式には「たつさき」）、高塚大夢(INI／※「高」は正式には「はしごだか」)、板野友美、KAIRYU（MAZZEL）、雅久（aoen）、柏木由紀、ジェラードン、しなこ、多田梨音、時田音々、永尾柚乃、長浜広奈、濱口優、MAKI（＆TEAM）、マヂカルラブリー、南明奈、村重杏奈、若槻千夏ら豪華ゲストが集結した。（modelpress編集部）
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