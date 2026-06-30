吉高由里子、黒沢清監督と相性バツグン 念のために確認「私たち、相性いいの？」
俳優の本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、黒沢清監督が6月30日、都内で行われた映画『黒牢城』の公開御礼舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】圧巻スタイル際立つストライプのセットアップで登場した吉高由里子
観客からのメッセージが寄せられたボードが背後に。吉高と黒沢監督の相性がよかったことを伝えるメッセージが読み上げられ、吉高は「だって！」とご満悦。黒沢監督も吉高と自身についてのメッセージを読もうとしたことを明かした。吉高は「私たち、相性いいの？」と確認すると、黒沢監督は「吉高さんとは相性いいと思いました」と返し、ほっこりした空気が流れていた。
今作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞などの受賞歴を持つ米澤穂信氏のミステリーを映画化。黒沢監督にとってキャリア初の時代劇として、密室と化した“黒牢城”を舞台に、城主・荒木村重（本木）とその妻・千代保（吉高由）、地下牢に囚われた天才軍師・黒田官兵衛（菅田）らを取り巻く、さまざまな登場人物たちの思惑が飛び交う緊迫の戦国系心理ミステリー超大作となる。6月19日に公開され、初週末興行ランキングで方が1位を記録。世界30ヶ国以上で公開されることが決定した。さらにモノクロ特別版の上映も行われる（7月10日から一部劇場で実施）。
【全身ショット】圧巻スタイル際立つストライプのセットアップで登場した吉高由里子
観客からのメッセージが寄せられたボードが背後に。吉高と黒沢監督の相性がよかったことを伝えるメッセージが読み上げられ、吉高は「だって！」とご満悦。黒沢監督も吉高と自身についてのメッセージを読もうとしたことを明かした。吉高は「私たち、相性いいの？」と確認すると、黒沢監督は「吉高さんとは相性いいと思いました」と返し、ほっこりした空気が流れていた。