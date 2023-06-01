クリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』より、新場面写真5点が一挙解禁となった。マット・デイモン、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ゼンデイヤ、ロバート・パティンソンら豪華キャストが織りなす壮大な物語の一端が切り取られている。

本作は、古代ギリシャの詩人ホメロスによる英雄叙事詩『オデュッセイア』を、ノーラン監督が映画化するアクション超大作。トロイア戦争終結後、イタケの王オデュッセウスが、家族の待つ故郷へ帰還するため、神々の介入や怪物、荒れ狂う海など数々の試練に立ち向かう姿を描く。

photo by Melinda Sue Gordon (C) Universal Studios. All Rights Reserved. photo by Melinda Sue Gordon (C) Universal Studios. All Rights Reserved. photo by Melinda Sue Gordon (C) Universal Studios. All Rights Reserved. photo by Melinda Sue Gordon (C) Universal Studios. All Rights Reserved. photo by Melinda Sue Gordon (C) Universal Studios. All Rights Reserved.

公開された写真には、オデュッセウスの息子テレマコス役のトム・ホランド、妻ペネロペ役のアン・ハサウェイの姿が登場。夫であり父である英雄の生存を信じ、20年にわたって留守宅を守り続けてきた2人の姿が捉えられている。

また、主人公オデュッセウス役のマット・デイモンと、女神アテナ役のゼンデイヤを収めたカットも。さらに、イタケ王国でペネロペとの結婚と統治を狙う求婚者アンティノオス役のロバート・パティンソンの姿も明らかになった。

オデュッセウスが兵士たちを率いるカットでは、森での激しい戦いを予感させる緊迫した場面が写し出されている。そして、ひときわ目を引くのが、海辺に巨大な姿を現す「トロイの木馬」だ。ノーラン監督は、今回の撮影のために実物大の木馬を砂浜に建造。自ら内部に入り込んで画角を追求し、マット・デイモンら俳優陣や撮影監督とともに、波が打ち寄せる中での過酷な撮影に挑んだという。

本作は、長編映画史上初となる全編IMAXフィルムカメラ撮影を敢行したことでも話題。世界5ヶ国で撮影され、ノーラン監督ならではの実在感とスケールを追求した作品となる。

出演はマット・デイモン、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ロバート・パティンソン、ルピタ・ニョンゴ、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロン。監督・脚本はクリストファー・ノーラン、撮影はホイテ・ヴァン・ホイテマ、音楽はルドウィグ・ゴランソンが担当する。

映画『オデュッセイア』は2026年9月11日（金）全国公開。

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