6歳で「世界で最も美しい少女」に選ばれたモデルが結婚 挙式の様子を公開
6歳の時にVogue Enfantsから「世界で最も美しい少女」の称号を贈られ、世界中の注目を集めたティラーヌ・ブロンドー。このたびパリでDJのベン・アタルと挙式を行い、インスタグラムで美しいウェディングフォトを公開した。
【写真】「世界で最も美しい少女」が結婚 25歳になったティラーヌ・ブロンドー
ティラーヌは日本時間6月29日、インスタグラム・ストーリーズにて、朝目覚めた瞬間からパリ16区の市役所で行われた挙式まで、結婚式の一日を公開。ヘアメイクの様子やタキシード姿の愛犬、ケープレットをあしらったEva Bouskilaによるウェディングドレス、白いカラーのブーケ、オープンカーで会場入りする様子、さらに役所で結婚書類にサインする場面などをシェアした。
サッカー元フランス代表のパトリック・ブロンドーと、女優でモデルのヴェロニカ・ルブリーの元に生まれ、4歳でモデルとしてのキャリアをスタートさせたティラーヌは、2年後に「世界で最も美しい少女」の称号を手にし、一躍世界的に有名に。ジャン＝ポール・ゴルチエ、ドルチェ＆ガッバーナ、ヒューゴ・ボスといった有名ブランドのモデルを歴任し、現在も大手モデルエージェンシー、IMGモデルズに所属し、モデルとして活動している。
今年4月、25歳の誕生日を迎えた彼女は、インスタグラムで彼女を一躍有名にした写真をシェア。「そんなわけで…25歳になりました。この美しい人生、私の家族、婚約者、友人、仕事、私のブランド、そしてファンの皆さんに、永遠の感謝を捧げます」と綴り、2025年12月に亡くなった彼女の継父ジェラール・カドシュに言及。「あなたに会いたい。大好きだよ」と偲んでいた。
引用：「ティラーヌ・ブロンドー」Instagram（＠thylaneblondeau）
【写真】「世界で最も美しい少女」が結婚 25歳になったティラーヌ・ブロンドー
ティラーヌは日本時間6月29日、インスタグラム・ストーリーズにて、朝目覚めた瞬間からパリ16区の市役所で行われた挙式まで、結婚式の一日を公開。ヘアメイクの様子やタキシード姿の愛犬、ケープレットをあしらったEva Bouskilaによるウェディングドレス、白いカラーのブーケ、オープンカーで会場入りする様子、さらに役所で結婚書類にサインする場面などをシェアした。
今年4月、25歳の誕生日を迎えた彼女は、インスタグラムで彼女を一躍有名にした写真をシェア。「そんなわけで…25歳になりました。この美しい人生、私の家族、婚約者、友人、仕事、私のブランド、そしてファンの皆さんに、永遠の感謝を捧げます」と綴り、2025年12月に亡くなった彼女の継父ジェラール・カドシュに言及。「あなたに会いたい。大好きだよ」と偲んでいた。
引用：「ティラーヌ・ブロンドー」Instagram（＠thylaneblondeau）