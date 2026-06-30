【大阪で7・1〜】激闘後すぐ…堂安律が手がける「ドーナツ」大丸梅田店に登場＜注目メニューあり＞
サッカー日本代表選手・堂安律がプロデュースするドーナツ専門店「y/OU donut」（ユードーナツ）が、7月1日から大阪・大丸梅田店に期間限定で登場する。
【写真】堂安律が発案したドーナツ「リッチショコラ」など注目メニューずらり
「y/OU donut」は、西宮市の苦楽園に2024年11月にオープン。堂安が手掛けたことで知られ、行列ができる人気。店のコンセプトに「y/OU donutから『あなた』に。『あなた』から大切な『誰か』に。あなたを想うまあるい気持ち」を掲げ、毎朝生地から店内ですべて手作りし、一つずつ丁寧に揚げる。
サクサク、ふわふわ、もちっとした独特の食感で、シンプルなものからチョコレートをトッピングした華やかなものまで幅広いドーナツがそろう。苦楽園のショップでは連日完売のため、大丸梅田店では貴重な機会となる。
「リッチショコラ」は、堂安が発案したメニュー。チョコレートをトッピングした上にさらにチョコスプレーをたっぷり使用したチョコ好きにはたまらないドーナツで、冷蔵庫で冷やすとチョコのパリッと感が復活し、おいしさがよりアップする。
開店以来不動の人気No.1のシンプルな「プレーン」や、ローストしたアーモンドを使用して見た目も華やかな「キャラメルナッツ」も注目。
【場所】大丸梅田店 地1階 東 フードイベント
【期間】2026年7月1日（水）〜7日（火）
【販売商品】
「y/OU donut」（ユードーナツ）
・リッチショコラ（1個）税込390円
・プレーン（1個）税込290円
・キャラメルナッツ（1個）税込390円
※数量限定販売のため、商品によっては完売する場合あり
【写真】堂安律が発案したドーナツ「リッチショコラ」など注目メニューずらり
「y/OU donut」は、西宮市の苦楽園に2024年11月にオープン。堂安が手掛けたことで知られ、行列ができる人気。店のコンセプトに「y/OU donutから『あなた』に。『あなた』から大切な『誰か』に。あなたを想うまあるい気持ち」を掲げ、毎朝生地から店内ですべて手作りし、一つずつ丁寧に揚げる。
「リッチショコラ」は、堂安が発案したメニュー。チョコレートをトッピングした上にさらにチョコスプレーをたっぷり使用したチョコ好きにはたまらないドーナツで、冷蔵庫で冷やすとチョコのパリッと感が復活し、おいしさがよりアップする。
開店以来不動の人気No.1のシンプルな「プレーン」や、ローストしたアーモンドを使用して見た目も華やかな「キャラメルナッツ」も注目。
【場所】大丸梅田店 地1階 東 フードイベント
【期間】2026年7月1日（水）〜7日（火）
【販売商品】
「y/OU donut」（ユードーナツ）
・リッチショコラ（1個）税込390円
・プレーン（1個）税込290円
・キャラメルナッツ（1個）税込390円
※数量限定販売のため、商品によっては完売する場合あり