俳優の趣里（35）が、最新のオフショットを公開。元BE：FIRSTで、俳優・アーティストとして活動する夫・三山凌輝（27）が反応している。

【映像】我が子の写真や夫・三山凌輝が反応した趣里の写真

趣里は2025年8月に、三山と結婚していたことを発表。翌月には、我が子の写真とともに第1子が誕生したことを報告していた。

Instagramでは、父で俳優の水谷豊（73）との親子ショットや、舞台に出演した際のオフショットなど日常の様子を発信。また、趣里の投稿に三山が「いいね！」を付けてリアクションをする、夫婦の仲睦まじい様子が垣間見えている。

最新ショットに夫・三山凌輝が反応

2026年6月28日の更新では、出演している映画の公開記念イベントに参加したことを報告し、最新ショットを披露している。「映画『バナ穴 BANA_ANA』6月27日より全国順次公開となりました。イベントも参加させていただきました！皆様にお会いできて、とても幸せで楽しい時間でした。ありがとうございました。尊敬する山内監督の作品で、川島夫人（役名）を演じられたこと本当に幸せな時間でした」

この投稿にも、三山が「いいね！」で反応したほか、ファンからも「美人やなあ」「趣里ちゃんすごくお母様（伊藤蘭）に似てるなぁ…。かわいい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）