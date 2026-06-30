「スガキヤ×セブン‐イレブン 地元愛まつり」開催 ホットスナックが“和風とんこつ風味”になるパウダー登場
セブン‐イレブン・ジャパンは、東海エリアを中心にラーメンチェーン「スガキヤ」を展開するスガキコシステムズとのコラボレーションフェア「スガキヤ×セブン‐イレブン 地元愛まつり」を、7月3日から19日までの17日間、愛知県・岐阜県・三重県のセブン‐イレブン店舗で開催する。
【写真】「揚げ鶏」にかけたい…和風とんこつ風味パウダー
同フェアは、東海のソウルフードとも呼ばれるスガキヤ監修の商品を通じて、地域の人々にワクワクと驚きを届けたいという想いから企画した。商品は、スガキヤのこだわりが詰まったラーメンや、定番のサイドメニュー「五目ごはん」を参考にしたおむすび、人気の甘味「クリームぜんざい」をイメージしたスイーツなど、全9品を展開する。
■商品ラインアップ（価格は全て税込）
『スガキヤ監修 五目ごはん おむすびチャーシュー入り』257.04円
人気のサイドメニュー「五目ごはん」を参考に仕上げた。油揚げ・にんじん・たけのこ・ごぼう・しいたけ入りの五目ごはん。甘辛いチャーシューを中具に入れた食べ応えのあるおむすび。
『スガキヤ監修 ざるラーメン』496.80円
おいしさの決め手は、4種類のだしが効いた和風醤油つゆ。醤油感と甘みの強い味わいで、ボリューム満点の麺と、チャーシュー・メンマといった具材とよく絡み、暑い季節にぴったりの一品。
『スガキヤ監修 ネギラーメン』429.84円
まろやかな豚骨ベースのスープに魚粉を加えて和風とんこつ味に仕上げた。シャキシャキの白髪ねぎとともに食べるピリ辛のラーメン。ミニサイズで、子どもも食べやすいのが特長。
『スガキヤ監修 冷しラーメンサラダ』397.44円
野菜がしっかりと摂れる彩り豊かなラーメンサラダ。スガキヤの味わいをイメージしたドレッシングは、フレッシュな野菜、つるっとした麺と相性抜群。気温が上昇するこの時期にさっぱりと食べられるヘルシーなメニュー。
『スガキヤ監修 五目ごはんの具！きんぴら風』235.44円
スガキヤの定番「五目ごはん」の具材をイメージし、ごぼう・たけのこ・にんじん・油揚げ・しいたけをきんぴら風に仕上げた惣菜。
『スガキヤ 和風とんこつ風味パウダー』27円
スガキヤの和風とんこつスープが、セブン‐イレブンのホットスナックと相性の良いパウダーになって登場。別売りの揚げ鶏に振りかけて食べると、やさしい豚骨と魚介の風味でおいしさを一層引き立てる。
『スガキヤ監修 まぜまぜスイーツ ヨーグルトメロンゼリー』429.84円
スガキヤのヨーグルトシェークをイメージしたストローで味わう新感覚のスイーツ。メロンゼリー・ヨーグルトゼリー・ホイップクリームの3種のおいしさを詰め込んだ。
『スガキヤ監修 まぜまぜスイーツ クリームぜんざい』429.84円
スガキヤで高い人気を誇るクリームぜんざいをイメージして、ストローで味わうスイーツに。ふんわりとしたホイップクリーム、つぶつぶ食感のつぶあん、濃厚なあんみるく、ぷるぷるとしたわらび餅という多彩な食感・味わいを楽しめる。
『クリームぜんざい、アイスバーにしちゃいました！』199.80円
スガキヤの定番スイーツ「クリームぜんざい」をイメージしたアイスバーが登場。たっぷりのつぶあんをミルクアイスでコーティングした相性抜群の商品。
【写真】「揚げ鶏」にかけたい…和風とんこつ風味パウダー
同フェアは、東海のソウルフードとも呼ばれるスガキヤ監修の商品を通じて、地域の人々にワクワクと驚きを届けたいという想いから企画した。商品は、スガキヤのこだわりが詰まったラーメンや、定番のサイドメニュー「五目ごはん」を参考にしたおむすび、人気の甘味「クリームぜんざい」をイメージしたスイーツなど、全9品を展開する。
『スガキヤ監修 五目ごはん おむすびチャーシュー入り』257.04円
人気のサイドメニュー「五目ごはん」を参考に仕上げた。油揚げ・にんじん・たけのこ・ごぼう・しいたけ入りの五目ごはん。甘辛いチャーシューを中具に入れた食べ応えのあるおむすび。
『スガキヤ監修 ざるラーメン』496.80円
おいしさの決め手は、4種類のだしが効いた和風醤油つゆ。醤油感と甘みの強い味わいで、ボリューム満点の麺と、チャーシュー・メンマといった具材とよく絡み、暑い季節にぴったりの一品。
『スガキヤ監修 ネギラーメン』429.84円
まろやかな豚骨ベースのスープに魚粉を加えて和風とんこつ味に仕上げた。シャキシャキの白髪ねぎとともに食べるピリ辛のラーメン。ミニサイズで、子どもも食べやすいのが特長。
『スガキヤ監修 冷しラーメンサラダ』397.44円
野菜がしっかりと摂れる彩り豊かなラーメンサラダ。スガキヤの味わいをイメージしたドレッシングは、フレッシュな野菜、つるっとした麺と相性抜群。気温が上昇するこの時期にさっぱりと食べられるヘルシーなメニュー。
『スガキヤ監修 五目ごはんの具！きんぴら風』235.44円
スガキヤの定番「五目ごはん」の具材をイメージし、ごぼう・たけのこ・にんじん・油揚げ・しいたけをきんぴら風に仕上げた惣菜。
『スガキヤ 和風とんこつ風味パウダー』27円
スガキヤの和風とんこつスープが、セブン‐イレブンのホットスナックと相性の良いパウダーになって登場。別売りの揚げ鶏に振りかけて食べると、やさしい豚骨と魚介の風味でおいしさを一層引き立てる。
『スガキヤ監修 まぜまぜスイーツ ヨーグルトメロンゼリー』429.84円
スガキヤのヨーグルトシェークをイメージしたストローで味わう新感覚のスイーツ。メロンゼリー・ヨーグルトゼリー・ホイップクリームの3種のおいしさを詰め込んだ。
『スガキヤ監修 まぜまぜスイーツ クリームぜんざい』429.84円
スガキヤで高い人気を誇るクリームぜんざいをイメージして、ストローで味わうスイーツに。ふんわりとしたホイップクリーム、つぶつぶ食感のつぶあん、濃厚なあんみるく、ぷるぷるとしたわらび餅という多彩な食感・味わいを楽しめる。
『クリームぜんざい、アイスバーにしちゃいました！』199.80円
スガキヤの定番スイーツ「クリームぜんざい」をイメージしたアイスバーが登場。たっぷりのつぶあんをミルクアイスでコーティングした相性抜群の商品。