DJI JAPAN株式会社は6月30日（火）、ヨドバシカメラ マルチメディア池袋（東京都豊島区）に、同社製品を直接手に取って体験できる「DJIブランドスペース」をオープンした。

ヨドバシカメラ マルチメディア池袋は、かつて西武池袋本店が営業していた池袋駅直結ビルにて、同じく6月30日（火）にオープン。売場面積は約3万3,000㎡で、地下1階から地上6階にわたる7フロアで構成される大型店舗となっている。

その店内に新設された「DJIブランドスペース」は、ドローンやハンドヘルドカメラ、ジンバルといった同社の最新ラインアップを展開し、DJIの世界観を体感できるという特設ブース。来場者が実際に機材を直接触りながら、それぞれの機能や操作感を試せる。用途やニーズに合わせた最適な製品選びをサポートするという。

なお同社は、6月29日（月）に新型ポケット型ジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」を発表・発売している。新設計の1インチCMOSセンサーを搭載する広角カメラと、焦点距離60mmの中望遠レンズを組み合わせた“デュアルレンズ”方式を採用しており、シネマレベルの映像制作も可能とする点を強調したモデルとなっている。

店舗名

ヨドバシカメラ マルチメディア池袋「DJIブランドスペース」



オープン日

2026年6月30日（火）



営業時間

9時30分～22時00分