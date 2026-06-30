ベリエちゃんたちと楽しむ限定パッケージ！ YB-LAB.「グラマラスパッツ ナルミヤキャラクターズ限定デザイン」

記事ポイント YB-LAB.「グラマラスパッツ」にナルミヤキャラクターズ限定デザインが登場Qoo10先行6月19日、公式オンラインストアなどで6月25日から数量限定発売限定アクリルチャームやシューデコセットなど、平成リバイバル感ある特典も展開 YB-LAB.「グラマラスパッツ」にナルミヤキャラクターズ限定デザインが登場Qoo10先行6月19日、公式オンラインストアなどで6月25日から数量限定発売限定アクリルチャームやシューデコセットなど、平成リバイバル感ある特典も展開

YB-LAB.が、着圧レギンスブランド「グラマラスパッツ」シリーズより、ナルミヤキャラクターズとコラボレーションした限定デザイン商品を発売します。

2026年6月25日(木)から発売され、Qoo10では2026年6月19日(金)より先行発売が予定されています。

限定パッケージ、限定アクリルチャーム、まとめ買い特典を通して、可愛いをきっかけにした新しい着圧体験を提案する企画です。

YB-LAB.「グラマラスパッツ ナルミヤキャラクターズ限定デザイン」

Qoo10先行発売日：2026年6月19日(金)一般発売日：2026年6月25日(木)11:00販売場所：公式オンラインストア、Qoo10、楽天市場、Yahoo!ショッピング限定数量：数量限定、なくなり次第終了

今回のコラボレーションでは、「グラマラスパッツ」「グラマラスパッツ・ビー (ノーストライプ)」の人気モデルをベースに、ナルミヤキャラクターズの世界観を落とし込んだ限定パッケージが展開されます。

パステルカラーやポップなデザインを取り入れた特別仕様で、Y2Kムードや平成リバイバル感を楽しめるデザインです。

レギンス本体の着圧設計・補整構造は通常商品と同仕様で、外箱と特典が限定仕様になっています。

ナルミヤキャラクターズの世界観を使った限定パッケージ

限定パッケージには、ナルミヤキャラクターズのビジュアルが全面に使用されています。

「グラマラスパッツ」らしい世界観を残しながら、Y2Kムードや平成リバイバル感を取り入れた今回だけの特別デザインです。

補整インナーという機能性アイテムに、思わず写真を撮りたくなるようなときめきや、好きな世界観を楽しめる要素が加わっています。

ランダム封入の限定アクリルチャーム

特典：限定デザインのアクリルチャームをランダムで1種封入種類：全4種

商品には、キラキラのラメがいっぱいの限定デザインのアクリルチャームが付いています。

大好きなキャラクターといつでも一緒にお出かけしたくなるような、ときめきを詰め込んだ限定特典になっています。

3着以上のセット購入でもらえる限定シューデコセット

対象：3着以上のセットを購入した人特典：限定シューデコセット種類：ベリエちゃんセット(ピンク)、ナカムラくんセット(ブルー)

3着以上のセットを購入した人には、限定シューデコセットがプレゼントされます。

シューレースとマスコットがセットになった特別仕様で、全2種の展開予定です。

「グラマラスパッツ」とシューデコセットを組み合わせることで、いつものお出かけやファッションをもっと楽しく彩ります。

特別デザインで展開される3タイプ

グラマラスパッツ：サイズ S-M／M-L／L-LL／PLUS、単品価格 4,389円(税込)グラマラスパッツ：3着 シューデコ付きセット 13,068円(税込)グラマラスパッツ：5＋1着 シューデコ付きセット 21,978円(税込)グラマラスパッツ・ビー スパッツタイプ ノーストライプ：サイズ M-L／L-LL、単品価格 2,970円(税込)グラマラスパッツ・ビー スパッツタイプ ノーストライプ：3着シューデコ付きセット 8,778円(税込)グラマラスパッツ・ビー スパッツタイプ ノーストライプ：5＋1着シューデコ付きセット 14,078円(税込)グラマラスパッツ・ビー ガードルタイプ ノーストライプ：サイズ M-L／L-LL、単品価格 2,750円(税込)グラマラスパッツ・ビー ガードルタイプ ノーストライプ：3着シューデコ付きセット 7,679円(税込)グラマラスパッツ・ビー ガードルタイプ ノーストライプ：5＋1着シューデコ付きセット 12,982円(税込)

「グラマラスパッツ」は、適度な着圧と下半身をすっぽり覆うハイウエスト仕様で、足首からお腹周りまでカバーするモデルです。

「グラマラスパッツ・ビー スパッツタイプ ノーストライプ」は、ミドルウエスト仕様の強着圧モデルで、ノーストライプデザインにより普段の脚魅せファッションにも合わせやすい仕様です。

「グラマラスパッツ・ビー ガードルタイプ ノーストライプ」は、お腹・下腹部・ヒップ・太ももをカバーし、洋服にも響きにくいノーストライプデザインで毎日のボディメイクをさりげなくサポートします。

ナルミヤキャラクターズについて

ナルミヤキャラクターズは、2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド「エンジェルブルー」「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたちです。

メゾピアノ ジュニアのオリジナルキャラクター「ベリエちゃん」、ポンポネット ジュニアのオリジナルキャラクター「ミントくん」、デイジーラヴァーズのオリジナルキャラクター「ルッキー」など、平成ファッションを彩ったキャラクターたちの魅力も楽しめます。

今回の限定デザインでは、ナルミヤキャラクターズのポップでときめきのある世界観が、毎日のセルフケア時間を彩る要素として使われています。

平成リバイバル感のあるビジュアルが、着圧レギンスをセルフケアだけでなく好みの世界観と一緒に選ぶアイテムへ広げています。

ハイウエスト、ミドルウエスト、ガードルタイプの違いから、脚まわりの見せ方や洋服への響きに合わせて選べる展開です。

アクリルチャームやシューデコセットまで含めて、キャラクターを日常の身支度や外出コーデに取り入れられる企画です。

YB-LAB.「グラマラスパッツ ナルミヤキャラクターズ限定デザイン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「グラマラスパッツ ナルミヤキャラクターズ限定デザイン」はいつ発売されますか？

A. 一般発売日は2026年6月25日(木)11:00です。

一般発売に先駆け、Qoo10では2026年6月19日(金)より先行発売が予定されています。

Q. どこで購入できますか？

A. 公式オンラインストア、Qoo10、楽天市場、Yahoo!ショッピング限定で取り扱われます。

数量限定のため、なくなり次第終了です。

Q. 限定特典には何がありますか？

A. 商品には全4種の限定アクリルチャームがランダムで1種封入されます。

さらに、3着以上のセット購入で限定シューデコセットがプレゼントされます。

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