「B’z」松本孝弘（65）の最新ショットが公開され、 さまざまな反響が寄せられている。

【映像】松本孝弘の最新姿や療養中の写真

2025年6月11日、公式サイトで 体調不良のため療養することを発表していた松本。 この月の21日から、Kアリーナ横浜で開催予定だったイベント『B’z presents UNITE＃02』の出演を辞退することも 明かしていた。

しかし、イベント当日は、 医師の許可を得たうえでアンコールのみに登場。 グループのSNSでは、ステージに立つ元気な姿や、 稲葉浩志と肩を組む2ショットが公開され、 多くの反響が寄せられていた。その後はB’zとして、 アルバム『FYOP』の発売や、ドーム・アリーナツアーの開催、 日本テレビ系のサッカーテーマソング 『完全無欠』を配信リリースするなど、精力的に活動してきた。

療養発表から1年が経過した、 2026年6月27日、28日は、アリーナツアーの追加公演 『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOPnaked-』を “雪辱の地”Kアリーナ横浜で開催していた。

最新姿に反響

また、28日は、グループのSNSが更新され、 バックステージで肩を組むB’zのオフショットや、 サポートメンバーでドラマーの シェーン・ガラスが撮影したライブ中の写真が公開された。

“完全無欠”の姿で戻ってきた 松本の最新ショットにファンからは「泣きそう お二人に会いたいよー」「TAKのベストが平成ギャル過ぎる」「お疲れ〜 少し休んでください」「UNITE#02ツーショと同じ場所 泣いちゃう」など、多くの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）