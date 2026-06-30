クロップ氏がドイツ代表のゴール取り消しに言及した

ドイツ代表は現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でパラグアイ代表と対戦し、1-1からのPK戦の末に敗れた。

ドイツのゴール取り消しの判定を巡り、ユルゲン・クロップ氏が持論を展開。海外サッカーの情報を発信する「433」が同氏のコメントを伝えている。

話題となっているのは、延長前半12分に起きたゴール取り消しの判定だ。DFヨナタン・ターがヘディングでネットを揺らしたが、ファウルというジャッジに対して、かつてリバプールなどを率いた名将が疑問を投げかけている。

クロップ氏は、プレミアリーグ王者のアーセナルを引き合いに出し、「もしあれが取り消されるゴールなら、アーセナルはイングランドのチャンピオンにはなれなかっただろう」と語っている。

さらにクロップ氏は「彼らはああいう形でゴールの60％を決めていたからね」と指摘している。判定の基準について、独特な言い回しで苦言を呈した格好だ。名将の発言は、今後の議論にも影響を与えることになりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）