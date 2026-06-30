お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史、ももいろクローバーZの百田夏菜子らが、AI（人工知能）と共演する日本テレビの縦型ショートバラエティーコンテンツ「びっくりあいらんど」のシーズ

シーズン1では、AIと人間が繰り広げる「ビビり戦隊」シリーズやAIとの睨めっこ対決、学園コントなど、129本のショートコンテンツを配信。総再生回数約1億3000万回を記録し、大きな話題を呼んだ。

シーズン2では、人気シリーズをさらに進化させるとともに、新たな企画やキャラクターも続々登場。初回収録には沢村玲（ONE N’ ONLY）、山下幸輝（WILD BLUE）、藤咲碧羽（ONE LOVE ONE HEART）、山口綺羅が新たに参加した。

撮影を終えた沢村は「共演者さんとどんな化学反応があるんだろうとワクワクしながら毎シーン取り組めました。一見普通の会話なのに、とんでもないことを言っている山下くんとのシーンはぜひ見てほしいです」とコメントし、作品ならではの独特な世界観をアピール。山下も「スマホの画面いっぱいに広がるシュールで笑える世界観を、ぜひ気軽に楽しんでいただけたら」と呼びかけた。

今後も豪華キャストが続々出演予定で、シーズン2も大きな注目を集めそうだ。