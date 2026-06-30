タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が6月30日、放送されます。今回は、大ボリュームのラーメンやオムライスを提供する新潟県上越市で創業63年目を迎える飲食店が登場します。

【画像】ボリュームがすごすぎる！ オムライス、焼肉丼、日替わりランチ！ 元アナウンサーだった店主の顔も！

同店では、約3玉の麺に、自家製チャーシュー、目玉焼き、とんかつ、かき揚げなどが入ったボリューミーな一品「特製ラーメン」（800円）、ウスターソースとケチャップで炒めた丼1.5杯分の白米、卵2個を使った「オムライス」（750円）などを提供。

名物は、レンコンと豆苗の梅和え、ひじきの煮物、煮込みハンバーグ、コロッケ、とんかつ、冷ややっこなどおかず15品がセットになった「日替わりランチ」（700円）で、栄養バランスの取れた内容が好評となっているということです。

同店の店主は、元アナウンサーで2代目を務めている女性。店の創業者である母親が病気で他界したため、24歳で後継者になったということです。それから43年間、店を守りつつ、現在でもお店の休業日に司会などアナウンス業を続けている店主の姿も紹介されます。

番組では、寝坊癖が直らない店主が営む山梨県甲府市の居酒屋「信貴」の最新密着映像も放送されます。

番組の進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが担当。お笑いタレントの狩野英孝さん、人気グループ「なにわ男子」の西畑大吾さん、アイドルグループ「櫻坂46」の大園玲さんと佐藤愛桜さんがゲストとして出演します。