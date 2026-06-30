◆米大リーグ アスレチックス―ドジャース（２９日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）

アスレチックスのジョシュア・クロダ・グラウアー内野手（２３）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・ドジャース戦に「９番・二塁」でスタメン入りしてメジャーデビューし、初打席初安打初打点をマークした。

この日メジャーに昇格していきなりスタメン入り。１―２で１点を追う２回１死一、二塁で１打席目に立つと、ドジャース先発左腕・ラウアーから右前適時打を放ち、初打席で初安打と初打点をマークし、一塁塁上ではフリーマンから祝福されたようで、声をかけられて笑顔を見せた。

クロダ・グラウアーは、２０２４年ドラフト３巡目（全体７５位）でアスレチックスから指名された２３歳。マイナーでは３年間で２２４試合に出場し、９本塁打、４７盗塁で打率３割９厘をマークした。今季は７５試合で７本塁打、４４打点、１５盗塁、打率３割２分３厘と好調を維持していた。

現地メディアによると、母が日本人。同じく母が日本人のヌートバー（カージナルス）が２３年ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に侍ジャパンの一員として出場しており、クロダ・グラウアーも日本代表で出場する資格があると見られる。今年３月のＷＢＣでは準々決勝で敗退したが、次回大会の秘密兵器になるかもしれない。