開催：2026.6.30

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 5 - 3 [レッズ]

MLBの試合が30日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとレッズが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はロバート・ガサー、対するレッズの先発投手はニコラス・ロドロで試合は開始した。

1回表、5番 ダン・マイヤーズ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 MIL 0-1 CIN

5回表、1番 エリー・デラクルス 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでレッズ得点 MIL 0-3 CIN

6回裏、6番 ジェーク・バウアーズ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 1-3 CIN、さらにピッチャー チェース・ペティがワイルドピッチでブリュワーズ得点 MIL 2-3 CIN

7回裏、2番 ブライス・チュラング 6球目を打ってセンターへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 3-3 CIN

8回裏、9番 ジョーイ・オーティズ 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 5-3 CIN

試合は5対3でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのアーロン・アシュビーで、ここまで11勝1敗0S。負け投手はレッズのサム・モールで、ここまで1勝6敗1S。ブリュワーズのメギルにセーブがつき、2勝2敗11Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-30 11:36:13 更新