STARTO社、関西出身アーティストが万博記念公園に集結 野外フェス『KAMIGATA EXPO PARK FES 2026』開催【一部出演者コメント】
STARTO ENTERTAINMENT所属の関西出身タレントで構成されるKAMIGATA BOYZ（読み：カミガタボーイズ）が、10月31日（土）、11月1日（日）の2日間、大阪・万博記念公園にて野外フェス『KAMIGATA EXPO PARK FES 2026』を開催することを発表した。
【写真】SUPER EIGHTを筆頭に…参加グループ一覧
同イベントは、KAMIGATA BOYZが一堂に会するフェスであり、大阪の魅力を全国に発信することを目的とし、万博記念公園全体が会場となり2日間にわたって開催される予定。会場規模は甲子園球場65個分にもおよび、史上最大規模のイベントとなる。
これまで、コロナ禍真っただ中の2020年7月28日に大阪の象徴である太陽の塔の前で一夜限りの無観客ライブ配信を開催。さらには2024年9月に「KAMIGATA BOYZ」として初めて、ヤンマースタジアム長居にて約11万人を動員する大規模ライブを成功させ、エンターテインメント界で大きな話題を呼んだ。
参加アーティストはSUPER EIGHT、WEST.、なにわ男子、Aぇ！group、関西ジュニアら。松竹座から始まった物語は、ついに史上最大規模のステージへ。関西発のエンターテインメントが、大阪の象徴的なロケーションでどのような化学反応を生み出すのか。前代未聞の2日間が幕を開ける。
■出演者コメント
▼丸山隆平（SUPER EIGHT）
10/31、11/1の2日間、万博記念公園でKAMIGATA BOYZによるイベントが開催されます！
タイトルは『KAMIGATA EXPO PARK FES 2026』
６年前に太陽の塔の前で開催された時より規模感も大幅にパワーアップ。
そして各アーティストも活動の幅を広げ、さらに洗練されたパフォーマンスが期待されることでしょう。
ココロも洋服もハロウィンってなこともありますので洒落込んで楽しんでいただく準備をしておいて下さい！
宜（よろ）しくぅ〜！
今の僕たちを、その目で刮目（かつもく）せよっ！
▼小瀧望（WEST.）
あのKAMIGATA BOYZが、ワクワクするタイトルを引っ提げて帰ってきました！
万博記念公園では、約６年ぶりの大集合となります。
現在進行形で、皆様に楽しんでいただけるようなことをたくさん考えております。
僕たちの愛する場所「大阪」で、愛と平和と笑顔で溢れた時間を一緒に過ごしましょう！
▼大西流星 （なにわ男子）
この秋！KAMIGATA BOYZが帰ってきます！
関西のシンボル「太陽の塔」がある万博記念公園で6年ぶりの大集合！
コンサートだけではなく、パーク全体で創り上げる超最高で超幸せなフェスが開催されます▼（ハートマーク）
10/31、11/1の2日間はファンのみなさん、そして先輩方・後輩のみんなと一緒にお祭り騒ぎの予感…。
今からワクワクが止まりません！『KAMIGATA EXPO PARK FES 2026』ぜひお楽しみに☆
▼正門良規(Aぇ! group)
KAMIGATA BOYZが万博記念公園に帰ってきます！
みんなで集まるらしいという噂は聞いていたのですが、なんだかとんでもない規模感になりそうです。
最強の先輩や後輩の仲間たちに負けじと、僕らAぇ! groupもパワーアップした姿で皆様の前に立たせていただきたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。
共に新たな歴史の1ページを刻みましょう！
■嶋崎斗亜 (関西ジュニア)※崎＝たつさき
6年ぶりに万博記念公園で関西のみなさんと集まれることを、とても嬉しく思います！
僕は関西出身の先輩方、後輩の距離感や、家族のような温かい繋がりが大好きです。
今回も先輩の皆さんと同じステージに立たせていただけることを光栄に思っていますし、
関西ならではの魅力溢れる2日間になると思っています。
このイベントで先輩方の背中をしっかり見て学び、繋いできてくださった温かい関係性を、
これからの関西ジュニアにも引き継げるように僕たちも精一杯頑張ります。ぜひ楽しみにしていてください！
【写真】SUPER EIGHTを筆頭に…参加グループ一覧
同イベントは、KAMIGATA BOYZが一堂に会するフェスであり、大阪の魅力を全国に発信することを目的とし、万博記念公園全体が会場となり2日間にわたって開催される予定。会場規模は甲子園球場65個分にもおよび、史上最大規模のイベントとなる。
参加アーティストはSUPER EIGHT、WEST.、なにわ男子、Aぇ！group、関西ジュニアら。松竹座から始まった物語は、ついに史上最大規模のステージへ。関西発のエンターテインメントが、大阪の象徴的なロケーションでどのような化学反応を生み出すのか。前代未聞の2日間が幕を開ける。
■出演者コメント
▼丸山隆平（SUPER EIGHT）
10/31、11/1の2日間、万博記念公園でKAMIGATA BOYZによるイベントが開催されます！
タイトルは『KAMIGATA EXPO PARK FES 2026』
６年前に太陽の塔の前で開催された時より規模感も大幅にパワーアップ。
そして各アーティストも活動の幅を広げ、さらに洗練されたパフォーマンスが期待されることでしょう。
ココロも洋服もハロウィンってなこともありますので洒落込んで楽しんでいただく準備をしておいて下さい！
宜（よろ）しくぅ〜！
今の僕たちを、その目で刮目（かつもく）せよっ！
▼小瀧望（WEST.）
あのKAMIGATA BOYZが、ワクワクするタイトルを引っ提げて帰ってきました！
万博記念公園では、約６年ぶりの大集合となります。
現在進行形で、皆様に楽しんでいただけるようなことをたくさん考えております。
僕たちの愛する場所「大阪」で、愛と平和と笑顔で溢れた時間を一緒に過ごしましょう！
▼大西流星 （なにわ男子）
この秋！KAMIGATA BOYZが帰ってきます！
関西のシンボル「太陽の塔」がある万博記念公園で6年ぶりの大集合！
コンサートだけではなく、パーク全体で創り上げる超最高で超幸せなフェスが開催されます▼（ハートマーク）
10/31、11/1の2日間はファンのみなさん、そして先輩方・後輩のみんなと一緒にお祭り騒ぎの予感…。
今からワクワクが止まりません！『KAMIGATA EXPO PARK FES 2026』ぜひお楽しみに☆
▼正門良規(Aぇ! group)
KAMIGATA BOYZが万博記念公園に帰ってきます！
みんなで集まるらしいという噂は聞いていたのですが、なんだかとんでもない規模感になりそうです。
最強の先輩や後輩の仲間たちに負けじと、僕らAぇ! groupもパワーアップした姿で皆様の前に立たせていただきたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。
共に新たな歴史の1ページを刻みましょう！
■嶋崎斗亜 (関西ジュニア)※崎＝たつさき
6年ぶりに万博記念公園で関西のみなさんと集まれることを、とても嬉しく思います！
僕は関西出身の先輩方、後輩の距離感や、家族のような温かい繋がりが大好きです。
今回も先輩の皆さんと同じステージに立たせていただけることを光栄に思っていますし、
関西ならではの魅力溢れる2日間になると思っています。
このイベントで先輩方の背中をしっかり見て学び、繋いできてくださった温かい関係性を、
これからの関西ジュニアにも引き継げるように僕たちも精一杯頑張ります。ぜひ楽しみにしていてください！