【ファミマ】話題の「パピコセーター」が45周年デザインで再登場 - パピコ2個購入でもらえる
ファミリーマートは6月30日、江崎グリコの「パピコ」を2個購入すると「パピコセーター」がもらえるキャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。
パピコセーター
2025年、同社のオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」とパピコがコラボレーションし、「ラインソックス」を想起させるファミマカラーのパピコ専用「パピコセーター」が登場。SNSを中心に話題となった。今年は、現在販売中のラインソックス45周年ファミマボーダー柄と同じデザインのパピコセーターを用意する。
対象商品は、「パピコ チョココーヒー」「パピコ ホワイトサワー」「パピコ マスカット&シャルドネ」「パピコ レモン」(いずれも205円)。2個購入するごとに、パピコセーターが1つもらえる。キャンペーン期間は2026年6月30日10:00〜7月13日。なくなり次第終了となる。
「パピコ チョココーヒー」(205円)
「パピコ ホワイトサワー」(205円)
「パピコ マスカット&シャルドネ」(205円)
「パピコ レモン」(205円)
パピコセーター
2025年、同社のオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」とパピコがコラボレーションし、「ラインソックス」を想起させるファミマカラーのパピコ専用「パピコセーター」が登場。SNSを中心に話題となった。今年は、現在販売中のラインソックス45周年ファミマボーダー柄と同じデザインのパピコセーターを用意する。
「パピコ チョココーヒー」(205円)
「パピコ ホワイトサワー」(205円)
「パピコ マスカット&シャルドネ」(205円)
「パピコ レモン」(205円)