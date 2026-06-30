西野未姫、第2子出産後初の公の場で笑顔「きょうも連れてきています」 育児の近況を明かす
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）の妻で、元AKB48でタレントの西野未姫（27）が30日、都内で行われた『つるりんちょ。新CM＆新製品発表会』に登壇。5月8日に誕生した第2子を出産してから初の公の場となり、2児を育てる近況を明かした。
【写真】かわいい！ノーズリーブで美しいスタイルを披露した大木美里亜
笑顔で自己紹介した西野は、この日の衣装について、「2児の母にもなったので、清楚で、母感を出しつつ、膝も出さずに。子どもを生む前はミニスカートが多かったんですよ。おしとやかな感じで」と2人目の出産を終えてさらに意識が変わったと告白。
2児を育てる日々について「めちゃくちゃ大変です。1人と2人では違って、生まれたばかりの新生児の赤ちゃんがすごく楽」と意外な事実を明かし、「1歳の長女が大変すぎて」とぽつり。第2子については「寝るかおっぱい飲むかしかしてないんですよ」と話しつつ、「きょうも連れてきています」とほほ笑んだ西野。「長女は保育園で、山さんは仕事なので、連れてきて静かに待っててくれています」と、大変さもありつつもそれを上回るような幸せオーラいっぱいにあふれさせていた。
西野は、極楽とんぼ・山本圭壱と2022年11月に結婚を発表。24年10月に第1子・にこりちゃんが誕生し、今年5月8日に第2子となる長男・頑馬くんを出産した。
イベントにはほかに、ガンバレルーヤ（よしこ、まひる）、“みりちゃむ”こと大木美里亜が登壇した。
【写真】かわいい！ノーズリーブで美しいスタイルを披露した大木美里亜
笑顔で自己紹介した西野は、この日の衣装について、「2児の母にもなったので、清楚で、母感を出しつつ、膝も出さずに。子どもを生む前はミニスカートが多かったんですよ。おしとやかな感じで」と2人目の出産を終えてさらに意識が変わったと告白。
西野は、極楽とんぼ・山本圭壱と2022年11月に結婚を発表。24年10月に第1子・にこりちゃんが誕生し、今年5月8日に第2子となる長男・頑馬くんを出産した。
イベントにはほかに、ガンバレルーヤ（よしこ、まひる）、“みりちゃむ”こと大木美里亜が登壇した。