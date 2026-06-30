続く円安で海外旅行に手が届かなくても、国内でちょっと贅沢な旅がしたい─。物価高で何かと我慢しがちな昨今。それでも人生を謳歌したいと「ご褒美旅」をする人が増加中。今話題のオールインクルーシブなど、多彩なサービスで“おこもり滞在”が満喫できる宿を、ホテル評論家の瀧澤さんがナビゲート!

【写真】京都で築100年の町屋に！喧騒を忘れられる“隠れ宿”

妥協したくない大人の旅に 宿が主役のご褒美ステイ

物価高が続く昨今。海外旅行になかなか手が届きにくくなったぶん、国内で“少し贅沢な気分を味わいたい”というご褒美旅の需要が高まっている。そこで、本物志向の大人の満足感を満たす宿選びの極意を、ホテル評論家の瀧澤信秋さんに伺った。

「お得に旅をする最大のポイントは、知名度に左右されない穴場を見つけることです」

と瀧澤さん。ホテルの料金は人気に直結するため、誰もが知る有名ホテルには予約が集中し、価格も高騰しがちとなる。

「一方で、開業したばかりのホテルや、まだ広く知れ渡っていない隠れた名宿は、設備や広さが同条件の有名ホテルと比べ、驚くほど納得感のある料金設定になっていることが多いのです」（瀧澤さん、以下同）

また、全国チェーンの人気ホテルブランドであっても、地方都市では、サービス内容は同等でも料金が安くなるケースも珍しくないという。あえて都市部を外して地方に目を向けることは、高コスパな旅へのカギになりそう。

さらに、ブランド認知を広めるための「周年記念」や「○店舗達成記念」などの期間限定キャンペーンも、高品位なステイを叶える絶好の機会。

「ブランド認知を広めるために、お得なプランを打ち出すことがあるため、これを見逃す手はありません」

昨今の大人旅で支持を集めるのが、オールインクルーシブの宿。

「最近では、チェックイン前からチェックアウト後まで、ラウンジでアルコールや軽食を自由に楽しめるなど、至れり尽くせりのサービスを競うホテルが増えています。飲食の追加料金を気にせず過ごせる安心感は、まさに大人のご褒美旅に最適だと思います」

瀧澤さんが、今年の夏旅で押さえるべきと語るのは、ホテルそのものが旅の目的となる“デスティネーション型”の宿。

「観光だけでなく、館内での体験や快適な滞在そのものに重きを置いたホテルが続々と誕生しています。旅の時間軸の中で、ホテルで過ごす割合は意外と大きいもの。宿選びひとつで、大人旅の満足度は大きく変わります」

そこで瀧澤さんに、この夏“自分へのご褒美”にふさわしいオススメの宿を厳選してもらった。魅惑のホテルで、日常の喧騒を忘れて、賢く、ゆったりと過ごしませんか。

築100年の町屋を一棟貸し

静岡 源泉一途 南伊豆

6月開業 南伊豆の恵みと 名湯に心ほどける宿

6月1日に南伊豆・下賀茂温泉に誕生した、その名のとおり圧倒的な“源泉力”を堪能できる宿。2つの源泉から毎分約230Lが湧く国内屈指の塩化物温泉は、塩のベールが潤いを与え身体の芯まで温める美肌の湯。和モダンな客室には全室露天風呂が備わり、里山の静けさの中で至高の湯あみを実現。「夕食は館内の生け簀から揚がる新鮮な海の幸。

豪華なお造り5種盛りや職人の握りたての寿司など、鮮度抜群の旬の美味にも注目」。日常を離れた“おこもり”の贅沢を堪能して。

料金:大人2名1泊2食付き 58200円〜

住所:静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂130-1

TEL:0558-36-3311

https://gensen-itto.jp/minamiizu/

群馬 軽井沢倶楽部ホテル軽井沢1130/ヒューイットリゾート

標高1130mからのパノラマビューと地産グルメ

「名前の由来にもなっている、標高1130mの深い森にいだかれた圧倒的な開放感が魅力の高原リゾートです」。客室は56平方メートル以上のスイートルームが中心で、まるで別荘のようなくつろぎが得られる。浅間山の麓から湧き出る天然温泉「鬼押温泉」や屋上のパノラマテラスなど、大自然の恩恵を五感で享受できる施設も充実。

夕食は地産食材の恩恵を感じるブッフェやフレンチなど、選択肢も豊富。室内プールやドッグルームも備わり、家族や愛犬と、思い出に残る特別な休日を過ごすのにふさわしい一軒。

料金:大人2名1泊2食付き 30800円〜

住所:群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1453-2

TEL:0120-12-1130

https://www.karuizawaclub.co.jp/hotel1130/

京都 Rinn 四季十楽

築100年の町家を一棟貸し 喧騒を忘れる隠れ宿

京都御所西の静寂にいだかれた、築100年の京町家10棟を再生した一棟貸しの宿。意匠の異なる各棟は、信楽焼の風呂や吹き抜けなど意趣を凝らした造りで、住まうような感覚で京の風情に浸れる。

「サロンでは、バータイムから軽朝食までその時間に合わせたドリンクやフードが用意され、時間ごとのサービスを自由に楽しめるのが魅力。涼やかなテラスで夕暮れの一杯をたしなむ時間は、大人の休息にふさわしい価値があります」

料金:大人2名1泊 52520円〜

住所:京都府京都市上京区近衛町165

TEL:075-417-0210

https://rinn-kyomachi.com/list/rinn-shiki-juraku/

18歳以上限定の宿も

島根 NIPPONIA 出雲平田 木綿街道

築240年の元酒蔵で地酒に酔いしれる

江戸時代の風情が息づく木綿街道に佇む、築240年の酒蔵を再生した全6室の宿。重厚な梁や土壁が残る館内は、一歩足を踏み入れれば時代を遡ったような高揚感に包まれる。

「特筆すべきは、元酒蔵ならではの“日本酒クルーシブ”。歴史ある空間で土地の恵みを堪能できます」。宿を一歩出れば、醤油蔵や老舗が並ぶ街道の散策も楽しみの一つ。歴史に泊まり、街の暮らしを体感できる上質な一軒宿。

料金:大人2名1泊 37700円〜

住所:島根県出雲市平田町新町

831-1 TEL:0853-31-9202

https://nipponiaizumo.jp/hirata/

神奈川 TAOYA 箱根

モダンな館内で1泊6食の贅沢な滞在を堪能

「雄大な箱根の山々を望み、伝統工芸の寄木細工をモチーフにしたモダンな空間。最大の魅力は、徹底したオールインクルーシブの安心感です」。チェックイン前のアフタヌーンティーから、ご当地グルメが並ぶ夕食、暖炉を囲むナイトハイティーまで、「1泊6食」の食体験を、追加料金を気にせず堪能できる。

ゆったりとした滞在を楽しみたいシニア層から、美容や癒しを求める女性に特に人気が高い。

料金:大人2名1泊 48000円〜

住所:神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1246

TEL:050-3615-3456

https://www.ooedoonsen.jp/taoya-hakone/

愛知 澄江 知多

絶景と美食に癒される18歳以上限定の宿

「全室オーシャンビューで、何もしない贅沢を極める大人のための温泉宿です」。知多半島初のオールインクルーシブを導入し、ラウンジでの酒類や貸し切り風呂、マッサージチェアなどを無料で楽しめる。

屋上の露天風呂からは伊勢湾を一望でき、波の音と共に沈む夕陽を眺めるひとときは格別。内湯は保湿効果のある内海温泉で、リファのドライヤーや人気のシャワーヘッドを備え、自分をいたわる設備も充実。

料金:大人2名1泊2食付き 58200円〜

住所:愛知県知多郡南知多町大字内海

字浜岡部19 TEL:0569-62-0066

https://www.sumie-chita.com/

※料金は編集部調べ（時期、曜日によって価格が異なります）

取材・文/荒木睦美