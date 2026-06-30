ペットゴーがＳ高、西武グループと資本・業務提携契約を締結◇

ペットゴー<7140.T>が急伸しストップ高の９７４円に買われている。２９日の取引終了後に、西武ホールディングス<9024.T>子会社のブルーインキュベーションと資本・業務提携契約を締結し、ブルーインキュベーションを割当先とする３３万２３００株の第三者割当増資と第１８回新株予約権の発行を行うと発表したことが好材料視されている。



ペットゴーのデジタルアセットと西武グループのリアルアセットを掛け合わせることで、ペットゴー単独ではアプローチできなかった「犬のおでかけ経済圏」を共創によって構築するのが狙い。また、今回の第三者割り当てにより、ブルーインキュベーションがペットゴーの筆頭株主となる。なお、調達資金約３億４１００万円はペットのおでかけサービスに関する広告費や運用費、開発費などにあてられる予定となっている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS