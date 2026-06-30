◇インターリーグ ドジャース―アスレチックス（2026年6月29日 サクラメント）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が29日（日本時間30日）、敵地でのアスレチックス戦前に報道陣の取材に応え、大谷翔平投手（31）がオールスターゲームで投手として選出された場合について話した。

大谷は1次投票最終結果で自身初の両リーグ最多得票となる334万1257票を獲得。最終投票に進むことなく、ナ・リーグのDHで先発出場を決めた。さらに今季は投手でもここまで8勝2敗、防御率1・58の好成績をマーク。選手間投票やMLBによる推薦などで3年ぶりに投手としても選出される可能性は高く、21年以来、5年ぶりの投打同時出場にも注目が集まっている。

2年連続でナ・リーグの指揮を執るロバーツ監督は大谷の投手としての起用法について「まだ決定は下されていない」としながらも「投げるかどうかはわからない。投げるとしたら、先発しかない」と話した。理由については「2021年のオールスターゲームでコロラドでそうだったように。DHをしながら試合中にウォームアップするのは現実的でないからだ」と話した。

大谷の、投打両面での活躍について「非常に細かく、規律正しく、毎日決まったルーティンをこなしている。実際に近くで見ると、多くの人が思う以上にフィジカルが強い。実質的に2人分の野球選手として生活しているようなものだ。限られた時間の中で、それをやっているのは本当に驚くべきことだ」と改めて称賛。投手としても選出された場合は、ファンの盛り上がりと、後半戦に疲労を残さないための体調維持との両面を考慮しながらの起用となる。