「美人なお母さん」佐久間大介、“家族写真”に反響！ 「息子すぎる笑顔で眩しいな」「楽しそうwww」
お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつさんは6月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Manの佐久間大介さんとの“家族写真”を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】佐久間大介＆安藤なつの“家族写真”
ファンからは「まさかの家族写真w」「最高に可愛いご家族」「美人なお母さんですね」「楽しそうwww」「肩に佐久間大介乗せて欲しい…」「息子すぎる笑顔で眩しいな」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】佐久間大介＆安藤なつの“家族写真”
「肩に佐久間大介乗せて欲しい…」安藤さんは「家族写真（佐久間家）」とつづり、テレビ番組のオフショットと思われる写真を投稿。椅子に座る佐久間さんの後ろで、安藤さんが仁王立ちしています。満面の笑みの佐久間さんと真顔の安藤さんの対比が面白い1枚です。
「頼れるお姉ちゃんとお姉ちゃん大好き弟の図」同日、佐久間さんも自身のXを更新。「#サクサクヒムヒム の収録後に、メイプル超合金の安藤なつさんと一緒に、『メイプル超合金の宣材写真』を撮らせていただきました〜」と説明し、安藤さんの投稿と同じ構図の写真を公開しました。ファンからは「頼れるお姉ちゃんとお姉ちゃん大好き弟の図に見えて可愛いwww」「ピンクのカズレーザーさんだw」といった反響が寄せられています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)