パリ在住の辻仁成、「40度越え、日差しが殴りつけてくる」現地の酷暑に悲鳴 “エアコンが普及していない”理由も語る
作家・画家・ミュージシャンと多方面で活躍し、現在はパリに拠点を置く辻仁成（66）が26日、自身のインスタグラムを更新。現地で“酷暑”を過ごす現状を伝えた。
【写真】「40度越え、日差しが殴りつけてくる」愛犬と酷暑を過ごす様子を写真で伝えた辻仁成
辻は「フランスは熱波に襲われて40度越え、日差しが殴りつけてくる」（原文ママ）と現状を伝え、続けて「フランスの家は石造りだから基本クーラーいらない。だから、普及してなくて」と説明。
「でも、熱帯夜が続いて朦朧とするから、空気清浄機の前に氷や保冷剤を置いて簡易クーラーを作るも、無駄骨。三四郎は毛皮着てるから、苦しそう、車に逃げてしばらく過ごしたがエンジンから変な音がしだしたので、いっそ旅行したらいいか、と思いつき港町のビジネスホテルに今夜は避難。クーラーのありがたみ。さっそく業者さんにクーラーを発注しました。三四郎は氷をカリカリ、水分補給して、明日も、えいえいおー」と、愛犬の体調も考慮してエアコンの導入を決意したことを報告しつつ、酷暑の中必死で日々を過ごす様子を伝えた。
この投稿にファンからは「三四郎君！スヤスヤ眠れて良かったね！お父ちゃんも涼しいお部屋でお身体に気をつけて下さい」「お身体に気を付けて夏を乗り切ってくださいね」「さすがの機転」「辻さん、ご自愛くださいね！」「三四郎君の気持ち良さそうな寝顔に少し安心しました どうかお健やかにお過ごしください」「よかった、ホテル避難は三ちゃんのためにも、賢明だと思います」など、ねぎらいの言葉が多数寄せられている。
【写真】「40度越え、日差しが殴りつけてくる」愛犬と酷暑を過ごす様子を写真で伝えた辻仁成
辻は「フランスは熱波に襲われて40度越え、日差しが殴りつけてくる」（原文ママ）と現状を伝え、続けて「フランスの家は石造りだから基本クーラーいらない。だから、普及してなくて」と説明。
「でも、熱帯夜が続いて朦朧とするから、空気清浄機の前に氷や保冷剤を置いて簡易クーラーを作るも、無駄骨。三四郎は毛皮着てるから、苦しそう、車に逃げてしばらく過ごしたがエンジンから変な音がしだしたので、いっそ旅行したらいいか、と思いつき港町のビジネスホテルに今夜は避難。クーラーのありがたみ。さっそく業者さんにクーラーを発注しました。三四郎は氷をカリカリ、水分補給して、明日も、えいえいおー」と、愛犬の体調も考慮してエアコンの導入を決意したことを報告しつつ、酷暑の中必死で日々を過ごす様子を伝えた。