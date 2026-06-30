「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表１−２ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）

日本は史上最多５度の優勝を誇るブラジルに敗れ、３大会連続１６強入りを逃し、敗退となった。Ｗ杯の舞台で２度目のサッカー王国との対戦となったが、０６年ドイツ大会に続き敗戦。通算対戦成績は１５戦１勝１２敗２分け。今大会から参加４８チームに拡大され、３２チームによる決勝トーナメントとなったが、日本にとって悲願の決勝Ｔで勝利はならず。分厚い壁に阻まれ、鬼門を突破できなかった。

先発の攻撃陣はワントップに上田、シャドーに快足の前田、伊東を並べる布陣となった。

前回大会からの４年、攻めの中心選手の１人だった三笘薫、南野拓実が大会直前の怪我で選外に。さらに初戦のオランダ戦で久保建英が負傷。負傷から２週間のこのブラジル戦にも間に合わなかった。

終始主導権を握られた試合の中で、堂安に代えて菅原、中村に代えて鈴木、鎌田に代えて田中、伊東に代えて町野を投入。勝ち越しを許した後半５２分に前田に代えて小川を投入した。

ただ、本来であれば、相手の足が止まる終盤にスピードのある前田、伊東を投入も考えられただけに、最後は“切り札”を欠いた印象となった。