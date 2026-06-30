　30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比870円高の7万650円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9468.11円に対しては1181.89円高。出来高は1万410枚だった。

　TOPIX先物期近は4010ポイントと前日比18ポイント高、TOPIX現物終値比28.00ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 70650　　　　　+870　　　 10410
日経225mini 　　　　　　 70655　　　　　+875　　　233244
TOPIX先物 　　　　　　　　4010　　　　　 +18　　　 15002
JPX日経400先物　　　　　 36280　　　　　+135　　　　 470
グロース指数先物　　　　　 692　　　　　　-1　　　　 634
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース