日経225先物：30日夜間取引終値＝870円高、7万650円
30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比870円高の7万650円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9468.11円に対しては1181.89円高。出来高は1万410枚だった。
TOPIX先物期近は4010ポイントと前日比18ポイント高、TOPIX現物終値比28.00ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 70650 +870 10410
日経225mini 70655 +875 233244
TOPIX先物 4010 +18 15002
JPX日経400先物 36280 +135 470
グロース指数先物 692 -1 634
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4010ポイントと前日比18ポイント高、TOPIX現物終値比28.00ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 70650 +870 10410
日経225mini 70655 +875 233244
TOPIX先物 4010 +18 15002
JPX日経400先物 36280 +135 470
グロース指数先物 692 -1 634
東証REIT指数先物 売買不成立
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