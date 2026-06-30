ついつい寝落ちしてしまった息子さんにそっと寄り添う猫ちゃんの姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は18万回を超え「うちの子寝てるから起こすなよって顔してる」「頭に寄りかかってくれるなんて羨ましい」「私が産みましたって顔してる」といったコメントが集まっています。

【動画：お風呂上がりに『寝落ちしていた息子』→そばには猫がいて…心温まる『尊い瞬間』】

息子さんに寄り添う猫ちゃん

TikTokアカウント「なべお」に投稿されたのは、猫ちゃんと息子さんの尊い瞬間。お風呂上がりに畳の部屋でついつい寝てしまったという息子さん。そんな彼に愛猫の「ニヤ」ちゃんがそっと添い寝をしていたそうです。

寝ている息子さんの頭にピタリと体を預け、一緒に寝ていた様子のニヤちゃんですが、カメラが近づくと視線を外さずじっとこちらを見つめていたのだそう。その姿は、まるで「静かにしてね、今寝かしつけてるんだから」と言わんばかり。「やっぱり息子はニヤに面倒見てもらっているな」と投稿者さんのコメントからも、二人の信頼関係が伝わってきて、見ているこちらまで温かい気持ちになりますね。

目が覚めた後も続く、ふたりの幸せな時間

その後、息子さんが風邪をひくといけないので起こしたところ、ニヤちゃんが乗っていることに気がつき、なでなでしていたそうです。ニヤちゃんもうれしそうにしていたといいます。

愛情深くて賢い！

これほど面倒見がいいのは、ニヤちゃんが家族のことをよく観察している証拠。お休みの日はパパさんがごはんを用意してくれることを分かっているようで、真っ先にパパさんのもとへおねだりに行くのだそうです。息子さんとの絆、そして家族への信頼。ニヤちゃんの賢さと愛情深さに、心から癒やされるひとときでした。

投稿には「にゃんって相当信頼、愛情がないと顔の近くにこないという事実を最近知りました…ビッグラブだ…」「しッ！今寝てるから。ちょっかいかけないでよって顔してない？？www」「こんな幸せで愛おしい空間にぜひ私もお邪魔させて頂きたい」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「なべお」では、投稿者さん家族と猫ちゃんたちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「なべお」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。