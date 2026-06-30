2歳の好奇心旺盛な愛子さま　プライベート映像も公開　4歳のお誕生日は幼稚園入園を楽しみに（2004年10月3日及び2005年12月4日放送）【「皇室ご一家」の記憶】

45年以上続く皇室番組「皇室ご一家」の中から、皇室の皆さまの懐かしいシーンを振り返る特集「『皇室ご一家』の記憶」。今回は平成16（2004）年10月3日放送分と平成17（2005）年12月4日放送分を2本立てで振り返る。

なお、本記事は当時のナレーションをそのまま記載。現在の天皇皇后両陛下をそれぞれ「皇太子さま」「雅子さま」などと記載する。

異例“お声入り”プライベート映像公開

皇太子ご一家は9月24日、ご静養のため栃木県の那須御用邸にお出かけになりました。

笑顔で手を振られる皇太子さま。お元気そうな雅子さま、そして愛子さま。

雅子さまと愛子さまのお出かけは今年の春以来です。那須塩原駅前には、ご一家を歓迎しようと多くの人が集まりました。

歓迎の声に、最初は驚いたご様子の愛子さまでしたが、雅子さまの手を握って歩き出し、沿道の人々に何度も手を振っていらっしゃいました。

そしてこの日、皇太子さま自らが家庭用ビデオで撮影された、愛子さまのプライベート映像などが宮内庁から公開されました。

愛子さまのお声も入った東宮御所内での映像の公開は極めて異例なことで、これには皇太子ご夫妻の「見守ってくれている国民の思いに応えたい」という思いがあったようです。

さらに宮内庁は、愛子さまの日頃のご様子を写した写真も公開しました。

2歳の愛子さま 写真も公開

公開されたのは、5月から9月までの愛子さまの写真11枚です。

どの写真も愛子さまの好奇心旺盛な姿が写し出されています。

今年から始められた音楽に合わせて体を動かす「リトミック」をされている愛子さまです。

健やかなご成長ぶりの愛子さま。12月1日には、3歳の誕生日を迎えられます。

（「皇室ご一家」第1293回 平成16年10月3日放送）

4歳の誕生日 芋掘りやスキー初挑戦

皇太子ご夫妻の長女・敬宮愛子さまは、12月1日、4歳の誕生日を迎えられました。

宮内庁によると、4歳児としては身長・体重ともに標準を上回るご成長ぶりで、お気に入りは紙芝居作りや手紙ごっこということです。

東宮御所内でのイモ掘りのご様子です。

《イモ掘り中のご一家の会話》

皇太子さま：

結構、よく成っている。

愛子さま：

うわぁ〜。（大きなイモを地面から引き抜く）

雅子さま：

すごーい。

皇太子さま：

持って。（愛子さまに呼びかけてカメラの方に…）

皇太子ご夫妻の愛情を受けて健やかに成長されています。

愛子さまのこの1年。まず2月には、長野の奥志賀でスキーデビュー。

4月からは渋谷の児童施設で週2回のグループ活動に参加され、お友達もたくさん出来ました。

ご静養先では、いつも多くの人々から温かい歓迎を受けられる愛子さまです。

そして11月には、学習院幼稚園に合格。来年春の入園をとても楽しみにされています。

（「皇室ご一家」第1351回 平成17年12月4日放送）