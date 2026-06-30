◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本1―2ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が29日（日本時間30日）、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表（FIFAランク17位）―ブラジル（同5位）を中継するNHK BSに解説として出演。1―2で逆転負けし16強を前に敗退した結果を受けて日本サッカー界へ提言した。

「チームとしての戦い方、戦術のところも含めてほぼ完璧だったと思うんです」と森保ジャパンの戦いを振り返り、後半アディショナルタイムの失点を受けて「やっぱり守り切れなかったっていうところは、そもそもの原因はやっぱり個にあると思うんです」と分析。

「チームとしての戦い方はパーフェクトに近かったと思うんです、全員がチームのためにやってると思いますし。それでも勝てなかったっていうのは、やはりサッカー、なんだかんだで個の部分をもっと高めないといけないんじゃないかと。唯一何か課題面を挙げるならやはり個の成長というものが、ここまで上がってきているとはいえ、まだ世界のトップのビニシウスのさっきのドリブルを見ているとまだあるんだなということを感じさせられた」と指摘した。

そして個の向上に必要なことを聞かれると「1つでもレベルの高いリーグ、よりレベルの高いクラブ、そこで日々切磋琢磨することが個のレベルの向上につながります」と回答。

「中長期の話で言えば20代前半、10代の選手たち、10年後20年後に向けた教育改革っていうものも、この敗戦でサッカー協会全体が受け止めて実践していかないといけない部分じゃないかなと感じています」と語った。