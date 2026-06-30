「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表１−２ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）

史上最多５度の優勝を誇るブラジルは、日本を破り、１５大会連続１６強入りを決めた。Ｗ杯の舞台では０６年ドイツ大会以来２０年ぶりの対戦となった日本を返り討ちにして、王国の威厳を保った。

試合後、自身のボールロストからの失点に、泣き崩れた田中碧に、ブラジル選手の１人が駆け寄り、声をかける姿があった。今大会３ゴールをあげる活躍をみせているＦＷクーニャは駆け寄り、田中の頬に手をやりながら声をかけて励ましていた。

ＳＮＳなどでは「クーニャが碧を慰めてる姿、ほんっと泣いた」、「クーニャいいやつすぎるだろ」、「泣けるな」との声が上がっていた。

一方でクーニャは試合後、塩貝に対して５本の指を示し、ブラジルの５度の優勝を誇示。塩貝はブラジルとの対戦が決まった直後「昔は強かったけど今はどうなんですかね」「昔のネイマールじゃないですか？今は大丈夫だと思います」などと語った発言が波紋を呼び、ブラジルにも伝わっていたが、その意趣返しとみられる。