◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の壁を破れなかった。

日本は前半29分、ハーフウエーラインでパスカットしたMF佐野海舟（マインツ）がドリブル突破し、ペナルティーアーク手前からミドルシュート。ゴール左のサイドネットに決める代表初ゴールで先制点を奪った。

しかし、ブラジルがFWエンドリッキ（リヨン）を投入してきた後半は劣勢。7分にGK鈴木彩艶（パルマ）がスーパーセーブ、9分には冨安が顔面ブロックで失点を防いだものの、11分に左クロスをMFカゼミロ（マンチェスターU）にヘディングで叩き込まれて1―1と追いつかれた。直後の13分には左45度からのビニシウスのシュートに鈴木彩が左手で触れ、ポストに当たってピンチを免れた。

しかし、その後も耐える展開が続き、後半アディショナルタイムの50分にFWマルチネリ（アーセナル）に勝ち越しゴールを決められた。

試合後、各界から日本代表に対するねぎらいの言葉が寄せられた。歌い手AdoはXに「もっと先へ、もっと自由に、日本はどこまでも行けると思います。そんな試合を私たちに見せてくださいました。本当にお疲れ様でした」と投稿。

Googleは公式Xで「みなさん本当にお疲れ様でした 最後まで諦めない姿に、とても感動しました。深夜に共闘していたみなさんも、お疲れ様でした」とつづった。

現地で観戦していることを報告していたお笑いタレント・江頭2:50も「日本代表ありがとう！」とねぎらった。

元宇宙飛行士の野口聡一氏はXで「でもすごい試合でした。ありがとう」と森保ジャパンへの感謝を記した。