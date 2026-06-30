スヌーピーの遊び場・カフェ・ショップが一体に！ イオンエンターテイメント「SNOOPY Playful PARK」

記事ポイント イオン「SNOOPY Playful PARK」2026年夏開業PEANUTSテーマのスヌーピー屋内遊び場Play GROUNDなど3エリア構成 イオン「SNOOPY Playful PARK」2026年夏開業PEANUTSテーマのスヌーピー屋内遊び場Play GROUNDなど3エリア構成

イオンエンターテイメントとソニー・クリエイティブプロダクツが、インドアプレイグラウンド「SNOOPY Playful PARK」を開業します。

「PEANUTS」と提携したイオンエンターテイメント初の新業態で、2026年夏にイオンモール津田沼South内へオープン予定です。

スヌーピーと仲間たちをテーマにした世界で、からだを使う遊びやなりきって遊ぶ時間、飲食、物販を楽しめます。

イオンエンターテイメント「SNOOPY Playful PARK」

名称：SNOOPY Playful PARK イオンモール津田沼South開業日：2026年夏施設構成：プレイグラウンド、飲食エリア、物販販売所在地：千葉県習志野市津田沼1-10-30 イオンモール津田沼South 7階営業時間：9：00〜22：00施設面積：約900m2飲食エリア：58席

「SNOOPY Playful PARK」は、「えがおがひとつになるところ。」をコンセプトにしたインドアプレイグラウンドです。

スヌーピーと仲間たちをテーマにした世界が広がり、PEANUTSの遊び心あふれる空間やデザインで描かれています。

日本初登場となる施設で、からだを使っておもいっきり遊んだり、想像をふくらませてなりきって遊んだりできます。

ボールプールやアスレチックで遊べるPlay GROUND

エリア名：プレイグラウンド（Play GROUND）設備：ボールプール、アスレチック、なりきりショップ、フォトブース企画：イベント広場でワークショップ等を企画・実施注意事項：一部遊具には対象年齢の制限があります

Play GROUNDには、子どもたちが元気いっぱい遊べるボールプールやアスレチックなどの設備を用意しています。

なりきりショップでは、ごっこ遊びを通して想像をふくらませる時間を過ごせます。

フォトブースやイベント広場も設置され、ワークショップ等の企画も実施予定です。

飲食と物販も楽しめる3エリア構成

飲食エリア：SNOOPY Playful STAND物販エリア：SNOOPY Playful MARKET販売内容：オリジナルのメニュー、当施設ならではのアイテム等

飲食エリア「SNOOPY Playful STAND」では、オリジナルのメニューが販売されます。

物販エリア「SNOOPY Playful MARKET」には、当施設ならではのアイテム等が並びます。

プレイグラウンドで遊ぶ時間に加えて、メニューやアイテムを選べる施設形です。

PEANUTSの世界に広がるPlayfulなピース

「SNOOPY Playful PARK」には、PEANUTSの世界に広がるスヌーピーと仲間たちのPlayfulなピースがあふれています。

施設全体は、ここならではの空間やデザインで描かれています。

PEANUTSの遊び心あふれる世界に包まれたような、特別な体験を楽しめます。

からだを動かす遊びとなりきり遊びが同じ施設内にそろい、子どもの過ごし方に合わせて遊びの流れを組み立てやすい空間です。

遊んだあとにオリジナルメニューや施設ならではのアイテムへつながるため、PEANUTSの世界観を親子でゆるやかに楽しむ時間にも向いています。

イオンエンターテイメント「SNOOPY Playful PARK」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「SNOOPY Playful PARK」はいつ開業しますか？

A. 「SNOOPY Playful PARK」は2026年夏に開業します。

イオンモール津田沼South内にオープンする、イオンエンターテイメント初の新業態です。

Q. 「SNOOPY Playful PARK」はどこにできますか？

A. 所在地は千葉県習志野市津田沼1-10-30 イオンモール津田沼South 7階です。

営業時間は9：00〜22：00です。

Q. 施設にはどんなエリアがありますか？

A. 施設はプレイグラウンド、飲食エリア、物販販売の3エリア形です。

Play GROUND、SNOOPY Playful STAND、SNOOPY Playful MARKETがあります。

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