◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦は29日（日本時間30日）に行われ、歴代最多5度の優勝を誇る“王国”ブラジル（FIFAランク5位）が日本（同17位）に2―1と逆転勝ち。1―1と同点に追いついて迎えた後半アディショナルタイム、FWガブリエル・マルチネリ（25＝アーセナル）が決勝弾を決め16強進出に貢献した。

アンチェロッティ監督は試合後「非常に厳しい試合だった。日本は容易な相手ではない。組織的で非常に激しいチームだ。勝利に値するプレーをすることが重要だ」とコメント。苦戦しながらも勝利したチームを称えた。

出番なしに終わったFWネイマール（サントス）については「延長戦でネイマールを投入するつもりだった。彼とは、同点に追いつけなければ60分か65分頃に投入すると話していた。同点に追いついたので、チームが試合をコントロールしていたため、戦術を変えたくなかった」と説明した。

負傷交代となったMFパケタ（フラメンゴ）とMFカゼミロ（マンチェスターU）については「まだ詳しい情報はなく明日まで待つ必要がある」と話した。