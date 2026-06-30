元KAT―TUNで俳優の亀梨和也（40）と女優の田中みな実（39）が29日、双方の所属事務所を通じて結婚を発表した。同時に田中が第1子を妊娠していることも伝えた。日本中がサッカーW杯で盛り上がる中、世間をにぎわせたビッグカップルが電撃ゴールを決めた。

午後3時に結婚と同時に田中の妊娠が発表されると、日本中に衝撃が走った。2人は直筆の連名を添えて「表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」と伝えた。本紙の取材では、亀梨は大事な仕事関係者にも発表当日に報告。それほどの電撃ぶりだった。

2人は23年夏にクランクインしたテレビ朝日の24年4月期ドラマ「Destiny」で共演。撮影期間中の23年9月に発売された美容雑誌「MAQUIA（マキア）」で対談し、恋人のように顔を近くに寄せ合う様子が話題となっていた。同じ86年生まれで美容好きという共通点もあったことなどから意気投合。交際へと発展した。24年元日に本紙などが熱愛を報道。昨年10月には一部週刊誌で破局報道もあったが、着実に愛を育んでいた。

亀梨は21日に放送されたばかりの日本テレビ「おしゃれクリップ」で結婚願望について「20代からある。子供も好き」と発言していた。田中も以前から理想のパートナー像や子を持つことへの憧れなどをたびたび口にし、「結婚して子育てしたい」と語っていた。そんな2人の思いが結実した形だ。

亀梨は昨年3月にKAT―TUNが解散し、STARTO ENTERTAINMENT社を退所。独立後も、俳優・歌手活動に加え、スポーツキャスターなどとして幅広く活躍。TBSアナウンサーだった田中は14年に退社後、19年からは女優業にも挑戦し、活動の幅を広げている。

美容に関しては亀梨が芸能界屈指の男性美容通として知られるようになり、田中は“美のカリスマ”として同性からの憧れの的に。芸能関係者は「美を追求するように、2人とも仕事にもストイックな姿勢なところもマッチしているのでしょう」と“お似合い”の太鼓判を押した。

亀梨は7月4日に生放送される日本テレビの音楽特番「THE MUSIC DAY」に出演予定。幸せな姿を見ることができそうだ。

◇亀梨 和也（かめなし・かずや）1986年（昭61）2月23日生まれ、東京都出身の40歳。98年ジャニーズ事務所入所。99年にTBSドラマ「3年B組金八先生」で俳優デビュー。05年に日本テレビドラマ「ごくせん」でブレーク。06年にKAT―TUNでCDデビュー。10年から日テレ「Going！Sports＆News」に出演。血液型B。

◇田中 みな実（たなか・みなみ）1986年（昭61）11月23日生まれ、埼玉県出身の39歳。青学大卒業後の09年にTBS入社。14年にフリー転身。19年発売の写真集「Sincerely yours…」は累積49万部を売り上げ、オリコンBOOKランキングのジャンル別「写真集」で史上最高累積売り上げを記録。血液型A。