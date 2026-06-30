巨人の坂本勇人内野手（３７）が２９日、巨人としては７３年ぶりに青森県内で開催される一戦を心待ちにした。故郷ではないが、光星学院（現・八戸学院光星）で苦楽を過ごした思い出の場所だ。「プロに入ってから試合で行ったことないので。楽しみは楽しみですね」。うなずきながら表情を和らげた。

期待を集める“凱旋ムード”にも、気負った言葉は選ばない。「ワクワクも別にない」とつれないが、高校時代の思い出を振り返れば数え切れない。「甲子園に行ったり、寮生活をみんなで過ごした。そういういい思い出もいっぱいありますよ。しんどい思い出もいっぱいあるし」。苦しみも喜びも分かち合った仲間との日々は、今も胸に残っている。

思い出の味は「（高校の近くにあった）びっくりドンキーぐらいじゃない？」と笑みを浮かべた坂本が、色濃い３年間を過ごした場所に帰ってくる。「いいところを見せたい。やることは変わらないので、出番があれば、いい準備をして、いいプレーを見せられたらいい」。７３年ぶりの青森での巨人戦。その主役の一人として、最高のプレーを届ける。