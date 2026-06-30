米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２１）が２９日、一時帰国して羽田空港で取材に応じ、昨秋のドラフト会議で１位指名を受けたソフトバンクと７月１、２日に面談を予定していると明かした。指名候補に挙がる米大リーグのドラフトも同月中旬に控えており、決断に注目が集まる。

航空機の到着が予定より遅れ、佐々木は「遅くなりました」と礼儀正しく会見場に姿を現した。左胸に「Ｓｔａｎｆｏｒｄ（スタンフォード）」の英字が入った黒いポロシャツに袖を通し、「まだ帰ってきた実感はない。（今回の）帰国は特別な思いもある」と少し緊張した面持ちで言葉を紡いだ。

「こういう選択肢があることに感謝したい。１カ月以内には次の道が見えてくると思うので、プレッシャーもあるけど、それ以上に楽しみもある」

７月１日から福岡に移動し、ソフトバンクと２日間ほど面談や１、２軍の施設見学を行う予定だと明かした。ソフトバンクについては「球界を代表する強いチーム。特に打撃に特化しているイメージ。自分のプレースタイルとマッチしてくるところもあるんじゃないかな」と好印象を語った。

米国時間の７月１１、１２日には指名候補に挙がる大リーグのドラフトが行われる。ソフトバンクとの契約締結期限は７月末で、プロ入りを先送りして大学に残る選択肢もある。決断の時期が迫ってくるが「使命や責任感をすごく感じている。向き合わないといけない時間。それ以上に楽しみたい」と力を込めた。

米国での２年目の今季、５４試合に出場し打率・２６２で１６本塁打、４７打点の成績を残した。２３日（日本時間２４日）にはドラフト指名候補が集まる「ドラフトコンバイン」に参加し、特大弾でアピールした。

注目の進路はＭＬＢかＮＰＢか大学残留か。スラッガーの選択から目が離せない。