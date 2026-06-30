◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、過去最多５度の優勝を誇る同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて、１―２で敗戦。１６強進出を逃した。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。

前半２９分にセンターサークル付近でのボール奪取から攻め上がり、右足ミドルで先制ゴールを決めたＭＦ佐野海舟は、３２強敗退に、「もう結果が全てだと思いますし、でもこのチーム、こんなところで終わるようなチームじゃなかったので、本当に悔しいですけど。最後のところでああいう風に決めきられてしまうというのは、実力不足を感じます。でも、自分たちがやってきたことは間違いではないと思う。積み重ねてきたものに、しっかり誇りを持って良いのかなと思います」と淡々と振り返った。

自身のゴールについては「自分の得意な形であそこから奪って運んでというのは、自分が今まで理想としていたところ。そういう風なプレーで得点を決められたのは良かったですけど、チームの結果が自分の得点なんかより全てなので、悔しいです」と語った。敗戦については「整理し切れていないですけど、最後の局面の一瞬の判断だったり、詰め切れない甘さだったり、１失点目も２失点目も得点の前のところは自分のところのディフェンス。一個の甘さというのが出たかなと思います」と肩を落とした。

多くの日本サポーターに向けて「本当に申し訳ないですし、でも毎試合ホームのような雰囲気でやることもできましたし、現地もそうですけど、テレビを通して応援してくださる方に、何かを感じてもらえれば良いかなと思います。でも、もっともっと見せられたという気持ちはあります」と振り返った。