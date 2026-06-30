オリックス・西川龍馬外野手（３１）が２９日、７月戦線へ「予防の鬼」となる心意気を示した。昨年は７月１日の西武戦（那覇）で左足首を負傷し、１か月半以上の離脱を経験。ここまでチームでただ一人の全試合出場を続けている現状に満足することなく、すでに夏の戦いを見据えていた。

「少し前からトレーナーの方と話をして、いろんな準備をしている」。昨季のアクシデントは、打率３割１分４厘と絶好調時に見舞われた。「本当に悔しかった」と苦い記憶だ。より自身の体と向き合い、状態の変化にも敏感になることを重視。「けが人も多いので、僕が離脱するわけにはいかないと思っている。どっしりとやっていきたい」と、安定したパフォーマンスを発揮する計画だ。

２８日の楽天戦（ほっと神戸）ではプロ１１年目で初の満塁弾。ひと振りで試合を決めた。３０日の日本ハム戦（エスコン）を終えると、１年前は不在だった７月に突入。「勝ちにつながる、いいところで打ちたい」と決意を新たにした。１４試合連続安打中と量産モード。首位・西武を５ゲーム差で追うオリには、元気な天才がいる。（長田 亨）