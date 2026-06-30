「力不足ですね」堂安律は涙目で一言 後半アディショナルタイムに“悪夢” SNS上のファン「やっぱりブラジル強いわ」【W杯】
堂安律は涙目で力不足を認めた(C)Getty Images
サッカー日本代表は現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦し、1−2と惜敗した。
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前半29分に佐野海舟の代表初ゴールで先制した日本だったが、後半に入ると、ブラジルの底力を見せつけられた。クロス中心の組み立てで激しい攻撃に合うと、鈴木彩艶も好セーブを見せるが、56分にカゼミーロのヘッドで1−1の同点となった。
そして、延長も見えてきた後半アディショナルタイムに悪夢が待っていた。ガブリエウ・マルティネッリに決められ1−2とされ、無情にも敗れた。5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦を突破することはできなかった。
試合後のインタビューで堂安律は「力不足ですね」と一言。「日本サッカーが優勝するために必死に準備してやってきて、世界はレベル高いなと思います」と振り返った。
SNS上のファンからは「やはりブラジル強いんだなぁ」「悔しいな とにかく悔しいな」「ほんまに、よう戦った」「やっぱりブラジル強いわ」「ブラジル強いんじゃ〜くそ〜」といったコメントが寄せられていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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