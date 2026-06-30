「力不足ですね」堂安律は涙目で一言　後半アディショナルタイムに“悪夢”　SNS上のファン「やっぱりブラジル強いわ」【W杯】

堂安律は涙目で力不足を認めた(C)Getty Images

サッカー日本代表は現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦し、1−2と惜敗した。

【動画】ブラジルの牙城を崩した佐野海舟のゴールをチェック

前半29分に佐野海舟の代表初ゴールで先制した日本だったが、後半に入ると、ブラジルの底力を見せつけられた。クロス中心の組み立てで激しい攻撃に合うと、鈴木彩艶も好セーブを見せるが、56分にカゼミーロのヘッドで1−1の同点となった。

そして、延長も見えてきた後半アディショナルタイムに悪夢が待っていた。ガブリエウ・マルティネッリに決められ1−2とされ、無情にも敗れた。5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦を突破することはできなかった。